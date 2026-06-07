AMD conferma il supporto alla piattaforma AM5 fino al 2029 e rinvia il debutto di un nuovo socket

AMD ha ribadito il proprio impegno nei confronti della piattaforma AM5, confermando che continuerà a ricevere nuovi processori e architetture fino al 2029. La decisione è stata illustrata da David McAfee, vicepresidente e responsabile delle divisioni Ryzen e Radeon, durante un incontro con la stampa al Computex 2026.
Secondo AMD, il momento non è ancora maturo per introdurre un nuovo socket. In passato l'azienda prevedeva una transizione verso DDR6 tra il 2027 e il 2028, ma l'attuale situazione del mercato, caratterizzata da prezzi elevati per memorie e componenti, ha spinto a rivalutare le tempistiche.
Le due nuove generazioni di architetture in sviluppo presso AMD
McAfee ha confermato che almeno due nuove generazioni di architetture, Zen 6 e Zen 7, arriveranno su AM5. Inoltre, come già accaduto con AM4, sono previsti ulteriori prodotti basati su architetture esistenti per ampliare l'offerta disponibile. AMD considera il cambio di socket una scelta particolarmente delicata.
Un nuovo standard richiede infatti modifiche profonde alle schede madri, coinvolgendo gestione della memoria, linee PCI Express, alimentazione e progettazione generale. L'azienda ritiene che una piattaforma longeva rappresenti un vantaggio sia per gli utenti sia per i partner industriali.
Tra i principali elementi che influenzeranno una futura transizione figurano l'arrivo di DDR6 e PCIe Gen6. Tuttavia AMD ritiene fondamentale valutare non solo il progresso tecnologico, ma anche il reale beneficio per gli utenti e i costi necessari per implementarlo.
AMD, i suoi processori e le prestazioni gaming
L'azienda ha inoltre evidenziato come i processori Ryzen X3D consentano di ottenere prestazioni elevate anche con un singolo modulo di memoria. Nei test interni condotti su trenta giochi, la differenza rispetto a una configurazione dual-channel sarebbe stata mediamente dello 0,5%.
Infine AMD ha annunciato l'intenzione di offrire maggior margine agli appassionati di overclocking nelle future generazioni di CPU, lasciando più spazio alla personalizzazione rispetto al passato. Che cosa ne pensate di queste informazioni relative ad AMD? Fateci sapere la vostra opinione nei commenti nella sezione sottostante.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.