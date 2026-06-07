AMD conferma il supporto alla piattaforma AM5 fino al 2029 e rinvia il debutto di un nuovo socket

AMD ha ribadito il proprio impegno nei confronti della piattaforma AM5, confermando che continuerà a ricevere nuovi processori e architetture fino al 2029. La decisione è stata illustrata da David McAfee, vicepresidente e responsabile delle divisioni Ryzen e Radeon, durante un incontro con la stampa al Computex 2026.

Secondo AMD, il momento non è ancora maturo per introdurre un nuovo socket. In passato l'azienda prevedeva una transizione verso DDR6 tra il 2027 e il 2028, ma l'attuale situazione del mercato, caratterizzata da prezzi elevati per memorie e componenti, ha spinto a rivalutare le tempistiche.