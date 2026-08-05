Nonostante il successo di Spider-Man: Brand New Day, Sony interrompe il suo Marvel Universe

In un'intervista pubblicata da Variety, il CEO di Sony Pictures, Tom Rothman, ha ammesso che vari altri film appartenenti allo "spider-verse" cinematografico della compagnia non hanno raggiunto i risultati sperati , e che questa avrebbe deciso di mettere in pausa il progetto di un universo interconnesso di produzioni Marvel legate alle licenze Sony.

Spider-Man: Brand New Day si sta confermando un successo enorme, ma il resto dei film ambientati nell'universo del personaggio in questione non sono andati bene, tanto da spingere Sony a interrompere il suo Marvel Universe .

Nessun altro film in produzione sul medesimo universo

A fronte di uno Spider-Man: Brand New Day che supera gli incassi di Avengers: Endgame al debutto, tanto da rilanciare anche Marvel's Spider-Man 1 & 2, tornati nella top 10 di Steam, altri film dell'universo legato al personaggio si sono rivelati dei veri flop, come Morbius, Kraven the Hunter e Madame Web.

La locandina di Madame Web

"In definitiva, il pubblico non è rimasto abbastanza soddisfatto [degli spin-off di Spider-Man prodotti da Sony]", ha affermato Rothman. "Che questa sia una valutazione giusta di quei film, chi lo sa. È come urlare contro il vento. Il pubblico è il capo, e non ha reagito. È semplice".

Alla domanda sulla possibilità di vedere ulteriori film legati all'universo Marvel di Sony, Rothamn ha risposto: "Al momento non lo sappiamo. Non l'abbiamo mai considerato come il Sony-Marvel Universe. Abbiamo valutato se ci fossero film degni di nota da realizzare con altri personaggi. Al momento, non ce ne sono in fase di sviluppo attivo".

Nonostante la freddezza del CEO sull'argomento, solo lo scorso febbraio lo stesso Rothman sosteneva la necessità di rilanciare l'universo di Spider-Man con una nuova ondata di contenuti creati da nuovi talenti, ma evidentemente nel giro di qualche mese la situazione dev'essere cambiata in maniera radicale.