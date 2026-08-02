God of War, gli attori di Atreus e Thrud potrebbe essere sostituiti nella Stagione 2 della serie Prime Video

L'ipotesi arriva da un report di MP1ST, che afferma di aver visionato gli annunci di casting della Stagione 2. Un dettaglio interessante riguarda due personaggi adolescenti chiamati Joshua e Ruth, completamente assenti nella trama originale: i loro profili corrisponderebbero perfettamente a quelli di Atreus e Thrud, ma rivolti ora ad attori tra i 14 e i 17 anni invece che tra i 9 e i 12.

Per le riprese della seconda stagione della serie TV di God of War targata Prime Video, i ruoli di Atreus e Thrud , la figlia di Thor, interpretati rispettivamente da Callum Vinson e Island Austin potrebbero essere affidati a due attori differenti per motivi narrativi.

Un cast più adatto agli eventi di Ragnarök

Il profilo di "Joshua" recita: "Dopo essere cresciuto in isolamento in una cabina nei boschi, Joshua ha intrapreso un'avventura audace e pericolosa insieme a suo padre, che ha rafforzato il legame tra i due ma ha messo tutto in discussione. Alla fine del viaggio ha scoperto una verità che suggerisce che potrebbe avere un destino più grande di quanto immaginasse. Quando lo ritroviamo nella Stagione 2, Joshua è desideroso di scoprire di più sulla sua vera natura. È empatico, coraggioso e immensamente curioso del mondo. Ma mentre trova la sua nuova identità e cresce verso l'età adulta, la sua indole fiduciosa lo rende vulnerabile alla manipolazione."

Atreus in God of War Ragnarok

Quello di "Ruth" invece: A causa di un evento che ha cambiato il corso della sua vita, Ruth è molto più matura della sua età. Sicura di sé, intelligente e sarcastica, il suo atteggiamento duro nasconde una vulnerabilità infantile che la porta a diventare vendicativa e crudele quando viene ferita. Pur avendo un rapporto complicato con i genitori, Ruth condivide un legame speciale con il nonno, il re, ed è convinta che un giorno sarà lui a sceglierla come erede al trono.

Insomma, è abbastanza chiaro che i due personaggi rappresentano le versioni adolescenti di Atreus e Thrud. Secondo MP1ST, la scelta di procedere con un recasting sarebbe legata al fatto che la seconda stagione della serie adatterà gli eventi di God of War: Ragnarök, che presenta un salto temporale di alcuni anni rispetto al precedente capitolo. La produzione preferirebbe dunque attori già più grandi per questi ruoli, invece di attendere che i giovani interpreti originali crescano.

Si tratta quindi di un caso di recasting completamente diverso rispetto a quello di Ryan Hurst, che avrebbe dovuto interpretare Kratos. Parliamo al passato perché l'attore si è strappato un bicipite durante le riprese, costringendo la produzione a fermarsi e a cercare un nuovo interprete.