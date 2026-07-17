Stop alle riprese della serie TV di God of War: l'attore di Kratos verrà sostituito a causa di un grave infortunio

Ryan Hurst , l'attore scelto per interpretare Kratos nella serie TV di God of War prodotta da Amazon MGM e Sony Pictures, si è strappato il bicipite durante una scena d'azione sul set di Vancouver, costringendo la produzione a fermarsi e ad avviare un recasting del personaggio .

Nessun indizio su chi sostituirà Hurst

Un secondo report, questa volta di Deadline, conferma che Amazon e Sony hanno deciso di procedere con un nuovo casting per Kratos: i tempi di recupero di Hurst avrebbero infatti compromesso in modo eccessivo il calendario di produzione. L'obiettivo è riprendere i lavori a pieno regime entro metà ottobre, con la fase preparatoria fissata per metà agosto.

Ryan Hurst

Hurst aveva preso circa 18 chili per calarsi nel ruolo di Kratos e nel suo passato spartano, ma la sfortuna ha avuto la meglio. Sempre secondo Deadline, l'attore è già stato operato e si trova ora in fase di recupero. Al momento non ci sono informazioni su l'attore che lo sostituirà.

Il resto del cast include Callum Vinson (Chucky, Long Bright River) nei panni di Atreus; Mandy Patinkin (La Storia Fantastica, The Hunchback) nel ruolo di Odino; Ólafur Darri Ólafsson (Severance) sarà Thor; Sonya Walger (Lost, For All Mankind) interpreterà Freya; mentre Mimir avrà la voce di Alastair Duncan (God of War 2018 e Ragnarok).