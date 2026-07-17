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Stop alle riprese della serie TV di God of War: l'attore di Kratos verrà sostituito a causa di un grave infortunio

La serie TV di God of War si ferma: Ryan Hurst, scelto per interpretare Kratos, ha riportato un grave infortunio sul set che richiederà un recasting del protagonista e uno slittamento delle riprese.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   17/07/2026
Kratos e Atreus in God of War, la serie TV

Ryan Hurst, l'attore scelto per interpretare Kratos nella serie TV di God of War prodotta da Amazon MGM e Sony Pictures, si è strappato il bicipite durante una scena d'azione sul set di Vancouver, costringendo la produzione a fermarsi e ad avviare un recasting del personaggio.

Secondo TMZ, l'infortunio è stato talmente serio da superare le previsioni dei produttori, che puntavano di chiudere le riprese entro metà agosto. Le fonti parlavano addirittura del rischio di uno slittamento fino al 2027, a seconda dei tempi di recupero dell'attore.

Nessun indizio su chi sostituirà Hurst

Un secondo report, questa volta di Deadline, conferma che Amazon e Sony hanno deciso di procedere con un nuovo casting per Kratos: i tempi di recupero di Hurst avrebbero infatti compromesso in modo eccessivo il calendario di produzione. L'obiettivo è riprendere i lavori a pieno regime entro metà ottobre, con la fase preparatoria fissata per metà agosto.

Ryan Hurst
Ryan Hurst

Hurst aveva preso circa 18 chili per calarsi nel ruolo di Kratos e nel suo passato spartano, ma la sfortuna ha avuto la meglio. Sempre secondo Deadline, l'attore è già stato operato e si trova ora in fase di recupero. Al momento non ci sono informazioni su l'attore che lo sostituirà.

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Il resto del cast include Callum Vinson (Chucky, Long Bright River) nei panni di Atreus; Mandy Patinkin (La Storia Fantastica, The Hunchback) nel ruolo di Odino; Ólafur Darri Ólafsson (Severance) sarà Thor; Sonya Walger (Lost, For All Mankind) interpreterà Freya; mentre Mimir avrà la voce di Alastair Duncan (God of War 2018 e Ragnarok).

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