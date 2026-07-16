PS3, lo store chiude nel 2027: l'emulatore RPCS3 rende giocabile il 75% dei titoli su PC

Sony chiuderà lo store digitale di PlayStation 3 a luglio 2027 , dopo oltre vent'anni di supporto. Gli acquisti già effettuati rimarranno scaricabili "per il prossimo futuro", ma questo significa che alcuni titoli non saranno più disponibili all'acquisto da nessuna parte , oppure diventeranno estremamente costosi da reperire in formato fisico sul mercato dell'usato, finendo per essere semplicemente improponibili per il pubblico medio.

Un lavoro enorme

In questo contesto, l'emulatore RPCS3 continua a compiere passi in avanti importanti, arrivando a confermare la compatibilità del 75% con la libreria della console su PC.

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"Il 75% di tutti i giochi PlayStation 3 è ora giocabile su PC!", ha annunciato il team di RPCS3 sui social il 14 luglio. "RPCS3 continua a essere migliorato con nuove funzionalità, correzioni e ottimizzazioni, avvicinandosi sempre di più alla preservazione dell'intera libreria PS3."

Si tratta di titoli considerati pienamente giocabili, privi di glitch capaci di comprometterne il completamento. Un ulteriore 22% dei giochi funziona, seppur con alcuni problemi, mentre poco meno del 2% non riesce ad andare oltre il menu principale. Quindi siamo a un livello di compatibilità generale altissimo, che è stato notificato probabilmente anche per sottolineare che la scena emulatoria sta per sopperire per l'ennesima volta alla mancanza d'interesse dei grandi editori per la preservazione dei videogiochi.