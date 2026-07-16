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PS3, lo store chiude nel 2027: l'emulatore RPCS3 rende giocabile il 75% dei titoli su PC

A pochi mesi dalla chiusura dello store di PlayStation 3, arriva un aggiornamento sui progressi di RPCS3, l'emulatore che sta rendendo giocabile su PC gran parte del catalogo della console.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   16/07/2026
Una foto di PS3

Sony chiuderà lo store digitale di PlayStation 3 a luglio 2027, dopo oltre vent'anni di supporto. Gli acquisti già effettuati rimarranno scaricabili "per il prossimo futuro", ma questo significa che alcuni titoli non saranno più disponibili all'acquisto da nessuna parte, oppure diventeranno estremamente costosi da reperire in formato fisico sul mercato dell'usato, finendo per essere semplicemente improponibili per il pubblico medio.

Un lavoro enorme

In questo contesto, l'emulatore RPCS3 continua a compiere passi in avanti importanti, arrivando a confermare la compatibilità del 75% con la libreria della console su PC.

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"Il 75% di tutti i giochi PlayStation 3 è ora giocabile su PC!", ha annunciato il team di RPCS3 sui social il 14 luglio. "RPCS3 continua a essere migliorato con nuove funzionalità, correzioni e ottimizzazioni, avvicinandosi sempre di più alla preservazione dell'intera libreria PS3."

SharpEmu è un promettente emulatore di PS5 che riesce già a far girare Demon's Souls Remake SharpEmu è un promettente emulatore di PS5 che riesce già a far girare Demon's Souls Remake

Si tratta di titoli considerati pienamente giocabili, privi di glitch capaci di comprometterne il completamento. Un ulteriore 22% dei giochi funziona, seppur con alcuni problemi, mentre poco meno del 2% non riesce ad andare oltre il menu principale. Quindi siamo a un livello di compatibilità generale altissimo, che è stato notificato probabilmente anche per sottolineare che la scena emulatoria sta per sopperire per l'ennesima volta alla mancanza d'interesse dei grandi editori per la preservazione dei videogiochi.

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