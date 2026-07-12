SharpEmu è un promettente emulatore di PS5 che riesce già a far girare Demon's Souls Remake

Il panorama dell'emulazione PlayStation si arricchisce di un nuovo nome. SharpEmu è un emulatore PS5 attualmente in una fase di sviluppo molto acerba, i cui primi risultati sono però promettenti: è già capace di caricare l'eboot.bin dei giochi, eseguire istruzioni CPU native e gestire in parte alcune funzionalità legate al kernel. Tra i titoli che è già in grado di avviare figura Demon's Souls Remake .

Una strada ancora lunga

Il team di sviluppo, tuttavia, non nasconde che la strada da percorrere è ancora lunga: diversi componenti del sistema mancano ancora all'appello.

Secondo quanto riportato sulla pagina GitHub del progetto, SharpEmu è al momento in grado di caricare alcuni giochi e leggerne le informazioni di base, come titolo e versione. L'emulatore supporta inoltre il caricamento dei moduli di sistema (PRX e sys_module) e offre un supporto parziale per alcune funzioni del kernel; alcuni titoli riescono già a restituire un output video. Chiaramente non c'è niente di ancora giocabile.

Per ora lo sviluppo è concentrato principalmente su Windows, mentre il supporto per Linux e macOS è previsto per data da destinarsi: la scelta, spiegano gli sviluppatori, serve a semplificare le prime fasi di sviluppo e debug. Il gioco che al momento riesce a produrre un rendering video reale è Dreaming Sarah. Per quanto riguarda Demon's Souls, invece, SharpEmu resta bloccato in un loop video, con gli shader già pronti per essere convertiti in SPIR-V/Vulkan: un lavoro su cui il team sta continuando a impegnarsi per migliorare progressivamente l'emulazione complessiva.

Va ribadito che si tratta di uno stadio di sviluppo iniziale, quindi non bisogna aspettarsi a breve la possibilità di giocare ai titoli PS5 non ancora arrivati su PC. Ciò detto, il fatto che l'emulatore riesca già a caricare Demon's Souls è di per sé un risultato notevole, e apre a scenari interessanti: non è escluso che, tra qualche anno, si possa arrivare a giocare a titoli come Marvel's Wolverine o Intergalactic: The Heretic Prophet su PC proprio grazie a SharpEmu.