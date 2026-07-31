Super Mario Sunshine e due giochi "resuscitati" per Virtual Boy annunciati su Nintendo Switch Online

Nintendo ha annunciato un terzetto di giochi decisamente interessanti da aggiungere al catalogo dei classici di Nintendo Switch Online, in particolare con l'arrivo di Super Mario Sunshine dal catalogo GameCube e due giochi "resuscitati" per Virtual Boy che emergono dunque come giocabili per la prima volta.

I primi ad arrivare sono i titoli per Virtual Boy, fronte sul quale Nintendo si sta dimostrando alquanto attiva nella riproposizione di giochi classici, e in questo caso si tratta di due introduzioni interessanti perché questa è di fatto la prima volta in cui i titoli sono effettivamente giocabili dagli utenti.

I due giochi sono Zero Racers e D-Hopper, entrambi praticamente completati nel 1996 ma mai usciti sul mercato a causa del sopraggiunto fallimento del Virtual Boy che venne sostanzialmente tolto dal mercato impedendo la pubblicazione di questi due giochi.