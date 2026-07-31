Super Mario Sunshine e due giochi "resuscitati" per Virtual Boy annunciati su Nintendo Switch Online

Nintendo ha annunciato un terzetto di giochi decisamente interessanti da aggiungere al catalogo dei classici di Nintendo Switch Online, in particolare con l'arrivo di Super Mario Sunshine dal catalogo GameCube e due giochi "resuscitati" per Virtual Boy che emergono dunque come giocabili per la prima volta.
I primi ad arrivare sono i titoli per Virtual Boy, fronte sul quale Nintendo si sta dimostrando alquanto attiva nella riproposizione di giochi classici, e in questo caso si tratta di due introduzioni interessanti perché questa è di fatto la prima volta in cui i titoli sono effettivamente giocabili dagli utenti.
I due giochi sono Zero Racers e D-Hopper, entrambi praticamente completati nel 1996 ma mai usciti sul mercato a causa del sopraggiunto fallimento del Virtual Boy che venne sostanzialmente tolto dal mercato impedendo la pubblicazione di questi due giochi.
I giochi in arrivo ad agosto
Il gioco più importante è chiaramente Super Mario Sunshine: il celebre capitolo 3D di Mario su GameCube torna all'interno del catalogo dedicato alla console in questione su Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo il 13 agosto su Nintendo Switch 2, periodo particolarmente adatto al titolo in questione, sempre associato ad atmosfere molto estive.
Uscito nel 2002, si tratta di un platform 3D con Mario che aggiunge alle dinamiche classiche l'uso dell'attrezzatura SPLAC 3000, che consente di spruzzare potenti getti d'acqua utili sia per ripulire l'Isola Delfina da vernice e sporco sia per ampliare le possibilità di spostamento del protagonista.
Zero Racers arriverà il 4 agosto nel catalogo dedicato ai giochi Virtual Boy, e si tratta di un gioco di corse collegato all'universo di F-Zero realizzato in 3D, che mette in scena gare futuristiche su veicoli fluttuanti.
Anche D-Hopper verrà introdotto in Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo nel catalogo di Virtual Boy il 4 agosto, altro gioco sviluppato nel 1996 da Intelligent Systems con il nome Dragon Hopper ma mai uscito prima d'ora in maniera ufficiale.
Si tratta di un gioco d'azione che vede il protagonista Principe Dorin alle prese con varie sfide nello Sky Kingdom, con un'impostazione in stile action adventure e visuale dall'alto che ricorda un po' quella degli Zelda classici.