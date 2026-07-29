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L'editore di Wo Long, Dynasty Warriors e Pokopia reitera il supporto a Switch 2

Koei Tecmo vuole continuare a puntare su Nintendo Switch 2: dopo Wo Long e Dynasty Warriors, altri port arriveranno sulla console della grande N.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   29/07/2026
Dei personaggi di Wo Long Fallen Dinasty

Koei Tecmo ha già pubblicato svariati giochi su Nintendo Switch 2 e non pare intenzionato ad abbassare il ritmo. La compagnia giapponese ha infatti reiterato i propri piani, spiegando che continuerà a fornire supporto al più recente hardware di Nintendo.

L'annuncio è arrivato all'interno del rapporto finanziario da poco pubblicato dalla compagnia e analizzato da Gamebiz Giappone.

Il commento di Koei Tecmo

Koei Tecmo spiega di voler diversificare "le opportunità di guadagno" offrendo un mix di giochi ad alto budget, pubblicazioni a medio budget, remaster e port per Nintendo Switch 2.

Gli annunci più recenti della compagnia avevano già fatto intuire queste intenzioni, visto che Koei Tecmo ha annunciato lo scorso mese che Wo Long: Fallen Dynasty arriverà su Switch 2 a settembre, mentre il secondo titolo arriverà a inizio 2027.

Koei Tecmo non aveva aspettative per Pokémon Pokopia, il cui successo è stato sorprendente Koei Tecmo non aveva aspettative per Pokémon Pokopia, il cui successo è stato sorprendente

Inoltre, ha già pubblicato Dynasty Warriors: Origins su Nintendo Switch 2 e ha supportato lo sviluppo dell'esclusiva Pokémon Pokopia. Quali altri giochi vorreste vedere arrivare su Nintendo Switch 2?

#Koei Tecmo #Nintendo
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