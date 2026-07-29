L'editore di Wo Long, Dynasty Warriors e Pokopia reitera il supporto a Switch 2

Koei Tecmo ha già pubblicato svariati giochi su Nintendo Switch 2 e non pare intenzionato ad abbassare il ritmo. La compagnia giapponese ha infatti reiterato i propri piani, spiegando che continuerà a fornire supporto al più recente hardware di Nintendo.

L'annuncio è arrivato all'interno del rapporto finanziario da poco pubblicato dalla compagnia e analizzato da Gamebiz Giappone.