L'editore di Wo Long, Dynasty Warriors e Pokopia reitera il supporto a Switch 2

Koei Tecmo ha già pubblicato svariati giochi su Nintendo Switch 2 e non pare intenzionato ad abbassare il ritmo. La compagnia giapponese ha infatti reiterato i propri piani, spiegando che continuerà a fornire supporto al più recente hardware di Nintendo.
L'annuncio è arrivato all'interno del rapporto finanziario da poco pubblicato dalla compagnia e analizzato da Gamebiz Giappone.
Il commento di Koei Tecmo
Koei Tecmo spiega di voler diversificare "le opportunità di guadagno" offrendo un mix di giochi ad alto budget, pubblicazioni a medio budget, remaster e port per Nintendo Switch 2.
Gli annunci più recenti della compagnia avevano già fatto intuire queste intenzioni, visto che Koei Tecmo ha annunciato lo scorso mese che Wo Long: Fallen Dynasty arriverà su Switch 2 a settembre, mentre il secondo titolo arriverà a inizio 2027.
Inoltre, ha già pubblicato Dynasty Warriors: Origins su Nintendo Switch 2 e ha supportato lo sviluppo dell'esclusiva Pokémon Pokopia. Quali altri giochi vorreste vedere arrivare su Nintendo Switch 2?