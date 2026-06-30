Koei Tecmo al lavoro su un nuovo gioco inedito, chiamato FUJI

L'iniziativa, avviata nel marzo 2026, punta a sostenere la creazione di nuove proprietà intellettuali nei settori che rappresentano alcune delle principali esportazioni culturali del Paese, come videogiochi, manga e anime. Attraverso finanziamenti e altre forme di supporto, il programma mira a favorire lo sviluppo di proprietà intellettuali originali e la loro distribuzione su scala internazionale, rafforzando così l'industria dei contenuti giapponese.

Koei Tecmo è al lavoro su un nuovo videogioco ancora non annunciato, identificato per il momento con il titolo provvisorio FUJI . L'esistenza del progetto è emersa attraverso un elenco pubblicato dal Ministero dell'Economia, del Commercio e dell'Industria del Giappone (METI), relativo ai progetti selezionati per il programma governativo IP360.

Un gioco d'azione

Tra le aziende ammesse ai finanziamenti figura anche Koei Tecmo. Il documento del METI specifica che la società riceverà un sostegno per "lo sviluppo del nuovo gioco FUJI (titolo provvisorio)".

Le informazioni sul progetto sono ancora limitate, ma la descrizione ufficiale lo definisce come una proprietà intellettuale completamente originale, pensata per valorizzare l'esperienza dello studio negli "stili di ispirazione orientale e nei giochi d'azione". L'obiettivo dichiarato è quello di realizzare "un successo mondiale e un'ampia espansione della proprietà intellettuale trainata dal gioco stesso".

I riferimenti all'estetica orientale e all'azione richiamano produzioni già note di Koei Tecmo, come Dynasty Warriors, Wo Long: Fallen Dynasty e Rise of the Ronin. Tuttavia, trattandosi di una nuova proprietà intellettuale, è possibile che FUJI segua una direzione diversa rispetto alle serie già esistenti.

Oltre a Koei Tecmo, anche altri importanti editori giapponesi, tra cui Konami, Square Enix e Sega, sono stati selezionati per partecipare al programma IP360, confermando il coinvolgimento di alcuni dei principali protagonisti dell'industria videoludica nazionale nell'iniziativa del governo giapponese.