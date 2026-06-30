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Amazon spiega il passaggio da Android a Vega OS per le Fire TV ma gli utenti non sono convinti

Amazon sostituisce Android con Vega OS sulle Fire TV per ottenere maggiore controllo, migliorare la sicurezza e ridurre i requisiti hardware.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   30/06/2026
Fire TV Stick Amazon

Amazon sta completando il passaggio dalle Fire TV basate su Android a Vega OS, un sistema operativo sviluppato internamente che rappresenta una svolta importante per la piattaforma dedicata allo streaming. Dopo oltre dieci anni di utilizzo del software di Google, l'azienda punta ora su una soluzione proprietaria con l'obiettivo di ottenere un maggiore controllo sull'ecosistema e ottimizzare le prestazioni dei dispositivi.

A spiegare le ragioni della scelta è stato Aidan Marcuss, vicepresidente di Fire TV, nel corso di un'intervista. Secondo il dirigente, Vega OS è una piattaforma più leggera, capace di funzionare anche su hardware economico senza rinunciare alle funzionalità più recenti. Come esempio viene citata la Fire TV Stick 4K Select, dotata di appena 1 GB di RAM ma in grado di offrire un'esperienza completa.

Ulteriori vantaggi che, secondo Amazon, vengono apportati dall'utilizzo di Vega OS

Amazon sostiene inoltre che il nuovo sistema migliori la sicurezza. La società evidenzia come l'eliminazione del sideloading, ovvero l'installazione manuale di applicazioni esterne allo store ufficiale, riduca il rischio di software dannosi. Secondo Marcuss, alcune applicazioni distribuite al di fuori dei canali ufficiali possono contenere malware o codice indesiderato, rappresentando un potenziale pericolo per gli utenti.

Amazon conferma Android su Fire TV mentre Vega OS punta ai dispositivi economici Amazon conferma Android su Fire TV mentre Vega OS punta ai dispositivi economici

La scelta comporta però alcune conseguenze. I dispositivi basati su Vega OS dispongono di un catalogo molto più ridotto rispetto ai modelli Fire TV fondati su Android.

Nonostante siano disponibili i principali servizi di streaming, il numero complessivo di applicazioni risulta decisamente inferiore. Amazon ritiene che questo non rappresenti un problema, sostenendo che gli utenti utilizzino principalmente un numero limitato di app.

Vega OS offre ad Amazon maggiore autonomia

Per colmare temporaneamente le assenze, alcune applicazioni Android vengono eseguite tramite cloud, consentendo agli sviluppatori di adattare gradualmente i propri software a Vega OS. Nel complesso, Vega OS offre ad Amazon maggiore autonomia tecnologica, una piattaforma più controllata e requisiti hardware contenuti.

Firetv2

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