Atlus chiude un anno fiscale da record, grazie alle vendite della serie Persona

Atlus ha chiuso l'anno fiscale terminato il 31 marzo 2026 segnalando una forte crescita. Come riportato da GameBiz, l'utile operativo è aumentato del 92,5% rispetto all'anno precedente, mentre l'utile netto è cresciuto del 74,2%.
La società evidenzia che, pur non avendo lanciato nuovi giochi console importanti nel corso dell'anno fiscale, diversi progetti hanno contribuito ad ampliare la sua base di giocatori sia in Giappone sia nei mercati internazionali. Tra questi figurano Raidou Remastered, pubblicato in contemporanea su più piattaforme, l'edizione per Nintendo Switch 2 di Persona 3 Reload e il debutto del gioco live service per PC e dispositivi mobili Persona 5: The Phantom X.
Persona a 30 milioni di copie
Grazie a queste iniziative, la serie Persona ha raggiunto il traguardo di 30 milioni di copie vendute complessivamente. Atlus sottolinea inoltre che il riconoscimento di Metaphor: ReFantazio come Game of the Year ai Japan Game Awards 2025 ha contribuito a rafforzare il valore del marchio dell'azienda.
Guardando al futuro, Atlus riconosce che l'aumento dell'inflazione e dei costi di sviluppo rappresentano delle sfide importanti per l'intera industria dell'intrattenimento, che richiede un rapido adattamento. Allo stesso tempo, la società si mostra fiduciosa sulle prospettive del settore videoludico grazie alla crescente diffusione dei modelli di distribuzione multipiattaforma.
"La diversificazione dei modelli di distribuzione ci ha permesso di creare un ambiente in cui possiamo offrire contenuti e servizi a livello globale nel lungo periodo, indipendentemente dal dispositivo o dalla piattaforma; di conseguenza, le nostre aspettative per la crescita del business dei videogiochi restano elevate", afferma l'azienda.
Per i prossimi anni Atlus ha già in programma dei titoli attesissimi. Persona 4 Revival, remake del quarto capitolo della serie, è previsto per il 18 febbraio 2027, mentre Persona 6 è attualmente in sviluppo ma non ha ancora una finestra di lancio ufficiale.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.