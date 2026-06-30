Atlus chiude un anno fiscale da record, grazie alle vendite della serie Persona

Atlus ha chiuso l'anno fiscale terminato il 31 marzo 2026 segnalando una forte crescita. Come riportato da GameBiz, l'utile operativo è aumentato del 92,5% rispetto all'anno precedente, mentre l'utile netto è cresciuto del 74,2%.

La società evidenzia che, pur non avendo lanciato nuovi giochi console importanti nel corso dell'anno fiscale, diversi progetti hanno contribuito ad ampliare la sua base di giocatori sia in Giappone sia nei mercati internazionali. Tra questi figurano Raidou Remastered, pubblicato in contemporanea su più piattaforme, l'edizione per Nintendo Switch 2 di Persona 3 Reload e il debutto del gioco live service per PC e dispositivi mobili Persona 5: The Phantom X.