Nintendo Switch 2 ha raggiunto un nuovo traguardo di vendite: stando ai dati ufficiali appena comunicati dall'azienda giapponese, la console ha superato quota 23,68 milioni di unità vendute, ottenendo tale risultato nel giro di tredici mesi.
A conti fatti si tratta della console Nintendo venduta più rapidamente nei primi cinque trimestri: Wii ha impiegato esattamente un trimestre in più per raggiungere gli stessi numeri, e ciò non fa che confermare ancora una volta il grande successo dell'attuale ammiraglia.
Rispetto al precedente trimestre, Nintendo Switch 2 ha venduto altri 3,82 milioni di console ed è riuscito a superare il totale venduto da GameCube durante il suo intero ciclo vitale, pari a 21,74 milioni di unità.
È infine interessante notare un relativo equilibrio nella distribuzione delle vendite durante il secondo trimestre del 2026: 1,04 milioni di pezzi in Giappone, 1,22 milioni nelle Americhe e 0,96 milioni in Europa, a cui si aggiungono 0,59 milioni piazzati nei restanti territori.
Le vendite del software
Guidate dal grande successo di Pokémon Pokopia, che ha appena ricevuto il grosso update 2.0 con esplorazione subacquea e prima espansione, anche le vendite software di Nintendo Switch 2 hanno fatto segnare numeri davvero interessanti.
Durante l'ultimo trimestre, infatti, sono stati venduti 9,46 milioni di giochi per Switch 2, per un totale finora di 58,17 milioni. Andando a guardare la distribuzione delle copie, sono le Americhe a rappresentare il mercato più importante, con oltre il 36% delle unità.