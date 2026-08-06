Nintendo Switch 2 ha raggiunto un nuovo traguardo di vendite: stando ai dati ufficiali appena comunicati dall'azienda giapponese, la console ha superato quota 23,68 milioni di unità vendute, ottenendo tale risultato nel giro di tredici mesi.

A conti fatti si tratta della console Nintendo venduta più rapidamente nei primi cinque trimestri: Wii ha impiegato esattamente un trimestre in più per raggiungere gli stessi numeri, e ciò non fa che confermare ancora una volta il grande successo dell'attuale ammiraglia.

Rispetto al precedente trimestre, Nintendo Switch 2 ha venduto altri 3,82 milioni di console ed è riuscito a superare il totale venduto da GameCube durante il suo intero ciclo vitale, pari a 21,74 milioni di unità.

È infine interessante notare un relativo equilibrio nella distribuzione delle vendite durante il secondo trimestre del 2026: 1,04 milioni di pezzi in Giappone, 1,22 milioni nelle Americhe e 0,96 milioni in Europa, a cui si aggiungono 0,59 milioni piazzati nei restanti territori.