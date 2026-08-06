Pokémon Pokopia va alla grande su Switch 2: è lo spin-off di maggior successo sui Pokémon

I risultati finanziari di Nintendo svelano anche le ottime vendite fatte registrare da Pokémon Pokopia, che non solo si dimostra essere lo spin-off di maggior successo sulla serie in questione ma è ora probabilmente anche il secondo gioco più venduto in assoluto su Nintendo Switch 2.
I nuovi dati di vendita diffusi da Nintendo riferiscono che Pokémon Pokopia ha superato i 3,68 milioni di copie vendute nel mondo, ma questo numero non comprende le vendite in Giappone, per qualche arcano motivo, dunque si tratta ancora di una stima parziale, in attesa di conoscere le vendite in patria.
Già questo potrebbe bastare però per piazzarlo al secondo posto nella classifica dei giochi più venduti specificamente su Nintendo Switch 2, visto che Donkey Kong Bananza si trova a 4,78 milioni di copie in totale.
Mancano ancora i dati del Giappone
Considerando che, con ogni probabilità, Pokémon Pokopia avrà venduto una notevole quantità di copie in Giappone e già secondo gli ultimi dati non aggiornati aveva superato il milione di copie vendute, è molto probabile che a questo punto abbia superato Donkey Kong Bananza.
Questo lo posizionerebbe dunque al secondo posto, a notevole distanza da Mario Kart World con i suoi irraggiungibili numeri (per il momento): 15,39 milioni di copie vendute per il gioco-simbolo della nuova console.
In ogni caso, si tratta di un risultato veramente straordinario per un titolo sperimentale e decisamente nuovo, che si basa ovviamente su un franchise dall'enorme popolarità ma proponendo una formula nuova che poteva risultare rischiosa.
Omega Force può ritenersi decisamente soddisfatta di quanto è riuscita a fare con il suo titolo in collaborazione con Nintendo, mentre Pokémon Pokopia continua la sua evoluzione grazie al grosso update 2.0 uscito proprio ieri e la parte 1 del Pass Espansione.