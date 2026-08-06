Pokémon Pokopia va alla grande su Switch 2: è lo spin-off di maggior successo sui Pokémon

Mancano ancora i dati del Giappone

Considerando che, con ogni probabilità, Pokémon Pokopia avrà venduto una notevole quantità di copie in Giappone e già secondo gli ultimi dati non aggiornati aveva superato il milione di copie vendute, è molto probabile che a questo punto abbia superato Donkey Kong Bananza.

Questo lo posizionerebbe dunque al secondo posto, a notevole distanza da Mario Kart World con i suoi irraggiungibili numeri (per il momento): 15,39 milioni di copie vendute per il gioco-simbolo della nuova console.

In ogni caso, si tratta di un risultato veramente straordinario per un titolo sperimentale e decisamente nuovo, che si basa ovviamente su un franchise dall'enorme popolarità ma proponendo una formula nuova che poteva risultare rischiosa.

Omega Force può ritenersi decisamente soddisfatta di quanto è riuscita a fare con il suo titolo in collaborazione con Nintendo, mentre Pokémon Pokopia continua la sua evoluzione grazie al grosso update 2.0 uscito proprio ieri e la parte 1 del Pass Espansione.