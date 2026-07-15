Pokémon Pokopia annuncia il prossimo evento speciale, con Zorua protagonista

Nintendo e The Pokémon Company hanno annunciato il nuovo evento speciale in arrivo in Pokémon Pokopia, che avrà Zorua come protagonista, portando i giocatori a partecipare a una sfida di nascondino per ottenere varie ricompense all'interno del gioco.
L'evento si terrà dal 19 al 27 luglio, consentendo dunque agli utenti di partecipare con un notevole margine nel corso di una settimana abbondante, e facendo così in modo da non perdere i bonus e le ricompense speciali che derivano dall'incontro con la creatura di Unova.
Come sempre, per poter accedere all'evento è necessario che nel mondo di gioco il Pokémon Center sia stato completamente ricostruito, dunque se siete agli inizi dovete darvi da fare per sistemare l'edificio in tempo per l'avvio dell'evento speciale.
Una sfida a nascondino
L'evento dedicato a Zorua in Pokémon Pokopia può essere affrontato anche in multiplayer, all'interno del mondo di un altro giocatore o in una Cloud Island, con la possibilità di sfidarsi in una competizione per stabilire il più veloce e completare la missione.
Il vincitore viene poi segnalato nella classifica dei record della città o dell'Isola su cloud in cui si è svolto il match.
Al contrario del precedente evento "I desideri di Jirachi", in questo caso sembra non sia prevista alcuna introduzione di nuovi Pokémon in occasione di questo incontro con Zorua, dunque si tratta di ottenere altre tipologie di ricompense per arricchire il proprio mondo di gioco.
Qualche settimana fa, Pokémon Pokopia ha ricevuto un aggiornamento con diverse modifiche introdotte, mentre al Nintendo Direct di giugno è stato annunciato l'update gratis subacqueo e il Pass Espansione, dunque ci sono ancora diversi contenuti in arrivo per questo particolare titolo per Nintendo Switch 2.