Pokémon Pokopia annuncia il prossimo evento speciale, con Zorua protagonista

Nintendo e The Pokémon Company hanno annunciato il nuovo evento speciale in arrivo in Pokémon Pokopia, che avrà Zorua come protagonista, portando i giocatori a partecipare a una sfida di nascondino per ottenere varie ricompense all'interno del gioco.

L'evento si terrà dal 19 al 27 luglio, consentendo dunque agli utenti di partecipare con un notevole margine nel corso di una settimana abbondante, e facendo così in modo da non perdere i bonus e le ricompense speciali che derivano dall'incontro con la creatura di Unova.

Come sempre, per poter accedere all'evento è necessario che nel mondo di gioco il Pokémon Center sia stato completamente ricostruito, dunque se siete agli inizi dovete darvi da fare per sistemare l'edificio in tempo per l'avvio dell'evento speciale.