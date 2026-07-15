0

Pokémon Pokopia annuncia il prossimo evento speciale, con Zorua protagonista

Pokémon Pokopia riceverà presto un nuovo evento speciale, in questo caso una specie di nascondino con Zorua come protagonista, che si terrà da questo fine settimana nel gioco.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   15/07/2026
Un'immagine di Pokémon Pokopia
Pokémon Pokopia
Pokémon Pokopia
Articoli News Video Immagini

Nintendo e The Pokémon Company hanno annunciato il nuovo evento speciale in arrivo in Pokémon Pokopia, che avrà Zorua come protagonista, portando i giocatori a partecipare a una sfida di nascondino per ottenere varie ricompense all'interno del gioco.

L'evento si terrà dal 19 al 27 luglio, consentendo dunque agli utenti di partecipare con un notevole margine nel corso di una settimana abbondante, e facendo così in modo da non perdere i bonus e le ricompense speciali che derivano dall'incontro con la creatura di Unova.

Come sempre, per poter accedere all'evento è necessario che nel mondo di gioco il Pokémon Center sia stato completamente ricostruito, dunque se siete agli inizi dovete darvi da fare per sistemare l'edificio in tempo per l'avvio dell'evento speciale.

Una sfida a nascondino

L'evento dedicato a Zorua in Pokémon Pokopia può essere affrontato anche in multiplayer, all'interno del mondo di un altro giocatore o in una Cloud Island, con la possibilità di sfidarsi in una competizione per stabilire il più veloce e completare la missione.

Il vincitore viene poi segnalato nella classifica dei record della città o dell'Isola su cloud in cui si è svolto il match.

Koei Tecmo non aveva aspettative per Pokémon Pokopia, il cui successo è stato sorprendente Koei Tecmo non aveva aspettative per Pokémon Pokopia, il cui successo è stato sorprendente

Al contrario del precedente evento "I desideri di Jirachi", in questo caso sembra non sia prevista alcuna introduzione di nuovi Pokémon in occasione di questo incontro con Zorua, dunque si tratta di ottenere altre tipologie di ricompense per arricchire il proprio mondo di gioco.

Qualche settimana fa, Pokémon Pokopia ha ricevuto un aggiornamento con diverse modifiche introdotte, mentre al Nintendo Direct di giugno è stato annunciato l'update gratis subacqueo e il Pass Espansione, dunque ci sono ancora diversi contenuti in arrivo per questo particolare titolo per Nintendo Switch 2.

Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Pokémon Pokopia annuncia il prossimo evento speciale, con Zorua protagonista