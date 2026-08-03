Annunciato un nuovo Nintendo Direct, sarà dedicato a Fire Emblem: Fortune's Weave

Segnatevi data e orario sul calendario: la presentazione è fissata per domani, martedì 4 agosto, alle 16:00 italiane . L'evento sarà visibile in diretta o in differita tramite il canale YouTube italiano di Nintendo .

Un abbondante assaggio in vista del debutto nei negozi

Nintendo ha confermato che il Direct durerà circa 20 minuti. Non sono stati forniti ulteriori dettagli, ma, come spesso accade per i Direct monografici, è lecito aspettarsi una panoramica approfondita sulla trama, sui personaggi e sulle principali meccaniche di gioco di Fortune's Weave, in vista del lancio previsto il 17 settembre in esclusiva per Nintendo Switch 2.

Fire Emblem: Fortune's Weave è ambientato in un mondo segnato da antiche rivalità e poteri mistici. Il gioco combina combattimenti tattici a turni con una forte componente narrativa, dove le scelte del giocatore influenzano alleanze, percorsi e sviluppi dei personaggi.

La storia ruota attorno al Torneo dei Gladiatori del regno di Dagsion, il cui vincitore può vedere esaudito un desiderio. Potremo affrontare questa impresa nei panni di uno tra quattro protagonisti: Cai, deciso a liberare il padre imprigionato; Dietrich, spadaccino in cerca di avversari sempre più forti; Theodora, una regina che vuole realizzare l'antico sogno del suo popolo; e Leda, una musicista animata dal desiderio di vendetta.