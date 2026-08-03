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Annunciato un nuovo Nintendo Direct, sarà dedicato a Fire Emblem: Fortune's Weave

Nintendo ha annunciato un Direct monografico a Fire Emblem: Fortune's Weave domani alle 16 scopriremo maggiori dettagli sul nuovo capitolo della storica serie strategica di Intelligent Systems.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   03/08/2026
Leda, una dei protagonisti di Fire Emblem: Fortune's Weave
Fire Emblem: Fortune's Weave
Fire Emblem: Fortune's Weave
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Tramite l'app Nintendo Today, la casa di Kyoto ha annunciato un nuovo Nintendo Direct monografico, interamente dedicato a Fire Emblem: Fortune's Weave, il nuovo capitolo della celebre serie GDR con combattimenti strategici di Intelligent Systems.

Segnatevi data e orario sul calendario: la presentazione è fissata per domani, martedì 4 agosto, alle 16:00 italiane. L'evento sarà visibile in diretta o in differita tramite ilcanale YouTube italiano di Nintendo.

Un abbondante assaggio in vista del debutto nei negozi

Nintendo ha confermato che il Direct durerà circa 20 minuti. Non sono stati forniti ulteriori dettagli, ma, come spesso accade per i Direct monografici, è lecito aspettarsi una panoramica approfondita sulla trama, sui personaggi e sulle principali meccaniche di gioco di Fortune's Weave, in vista del lancio previsto il 17 settembre in esclusiva per Nintendo Switch 2.

La mappa di Fire Emblem: Fortune's Weave è ispirata alla Spagna medievale? La mappa di Fire Emblem: Fortune's Weave è ispirata alla Spagna medievale?

Fire Emblem: Fortune's Weave è ambientato in un mondo segnato da antiche rivalità e poteri mistici. Il gioco combina combattimenti tattici a turni con una forte componente narrativa, dove le scelte del giocatore influenzano alleanze, percorsi e sviluppi dei personaggi.

La storia ruota attorno al Torneo dei Gladiatori del regno di Dagsion, il cui vincitore può vedere esaudito un desiderio. Potremo affrontare questa impresa nei panni di uno tra quattro protagonisti: Cai, deciso a liberare il padre imprigionato; Dietrich, spadaccino in cerca di avversari sempre più forti; Theodora, una regina che vuole realizzare l'antico sogno del suo popolo; e Leda, una musicista animata dal desiderio di vendetta.

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