Prenota la tua copia Switch 2 di Fire Emblem Fortune's Weave: il pre-order è in offerta su Amazon

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile la possibilità di risparmiare sul pre-order di Fire Emblem Fortune's Weave: il gioco, infatti, è scontato del 13% per un costo finale di 69,99€. Puoi acquistarlo tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal box qui in basso: Fire Emblem: Fortune's Weave porta i giocatori nell'Impero di Dagda, una nazione che prospera da oltre 1.500 anni sotto la protezione degli dèi. Al centro dell'avventura si trova Dagsion, la capitale imperiale, dove si svolge il prestigioso Torneo dei gladiatori.
Il vincitore della competizione ottiene un premio straordinario: la possibilità di vedere esaudito un desiderio. Per questo motivo, guerrieri provenienti da ogni angolo dell'impero si sfidano per conquistare la vittoria.
Ulteriori dettagli sul gioco
La storia segue quattro protagonisti, ognuno animato da motivazioni profondamente diverse. Cai combatte per ottenere la libertà del padre imprigionato, mentre Dietrich è uno spadaccino che cerca continuamente avversari sempre più forti. Theodora, sovrana del suo regno, desidera trasformare in realtà un antico sogno della propria nazione. Infine, Leda, talentuosa musicista, intraprende il torneo guidata da un forte desiderio di vendetta.
All'inizio dell'avventura è possibile scegliere uno dei quattro eroi, vivendo una campagna con eventi e sviluppi narrativi dedicati al personaggio selezionato.
Tra uno scontro e l'altro non ci si limita ai combattimenti. I giocatori possono infatti potenziare il proprio esercito allenando le unità nel campo marzio, reclutando nuovi alleati e affrontando missioni fuori dalle mura di Dagsion