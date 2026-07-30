La campagna di Call of Duty: Modern Warfare 4 è stata presentata con un'anteprima

Activision e Infinity Ward hanno pubblicato un'anteprima della campagna di Call of Duty: Modern Warfare 4 che include circa trenta secondi tratti dalla missione "Losing Ground", che troveremo naturalmente nella versione completa del gioco il prossimo 16 ottobre.

Si tratta soltanto di un breve assaggio di ciò che ci aspetta all'interno del comparto single player del nuovo episodio della serie sparatutto, ma i presupposti sono davvero interessanti e lo scenario è di quelli tosti: uno scorcio urbano che si trasforma in un terreno di scontro fra due fazioni.

La squadra di soldati che viene presentata negli istanti iniziali del video si trova insomma a dover combattere in una situazione complicata, con tanti civili ancora sul posto e avversari che sembrano procedere all'attacco senza curarsi di questo piccolo dettaglio.

Gli ultimi secondi del video sono senza dubbio i più drammatici e spettacolari, carichi di violente esplosioni e scambi frenetici che includono l'uso di lanciarazzi e bombe per far saltare ponti e quant'altro, dando vita a sequenze di grande intensità.