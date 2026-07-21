0

Lo studio di Call of Duty: Modern Warfare 4 promette novità sulla progressione delle armi e non solo

Infinity Ward ha sfruttato i social media per confermare che ci sono novità in arrivo per Call of Duty: Modern Warfare 4, anche per quanto riguarda la progressione delle armi.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   21/07/2026
Un soldato di Call of Duty: Modern Warfare 4
Call of Duty: Modern Warfare 4
Call of Duty: Modern Warfare 4
Articoli News Immagini

L'autunno è ancora lontano, ma mentre l'estate avanza si avvicina il momento di parlare del prossimo Call of Duty, ovvero Modern Warfare 4 di Infinity Ward.

Lo studio pare pronto a parlare di alcuni dettagli del gioco, compresa la progressione delle armi.

Il tweet su Call of Duty: Modern Warfare 4

Come potete vedere nel tweet qui sotto, Infinity Ward ha confermato di essere ben consapevole che i giocatori di Call of Duty: Modern Warfare 4 stanno discutendo della progressione delle armi e che ha informazioni da condividere sul sistema di livelli e sul "grind".

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

Purtroppo al momento non ci sono altri dettagli. Dovremo attendere che la compagnia sia pronta per parlare di tutto questo in modo aperto. Ovviamente i fan hanno i propri gusti e non è possibile soddisfare tutti, ma nel complesso molti ritengono che Modern Warfare del 2019 avesse trovato il giusto equilibrio.

Il film di Call of Duty ha una data di uscita e un'ambientazione ufficiale Il film di Call of Duty ha una data di uscita e un'ambientazione ufficiale

Ricordiamo infine che l'open beta inizierà a breve, ma è già disponibile per chi ha l'accesso anticipato.

Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Lo studio di Call of Duty: Modern Warfare 4 promette novità sulla progressione delle armi e non solo