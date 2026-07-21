Lo studio di Call of Duty: Modern Warfare 4 promette novità sulla progressione delle armi e non solo

L'autunno è ancora lontano, ma mentre l'estate avanza si avvicina il momento di parlare del prossimo Call of Duty, ovvero Modern Warfare 4 di Infinity Ward.
Lo studio pare pronto a parlare di alcuni dettagli del gioco, compresa la progressione delle armi.
Il tweet su Call of Duty: Modern Warfare 4
Come potete vedere nel tweet qui sotto, Infinity Ward ha confermato di essere ben consapevole che i giocatori di Call of Duty: Modern Warfare 4 stanno discutendo della progressione delle armi e che ha informazioni da condividere sul sistema di livelli e sul "grind".
Purtroppo al momento non ci sono altri dettagli. Dovremo attendere che la compagnia sia pronta per parlare di tutto questo in modo aperto. Ovviamente i fan hanno i propri gusti e non è possibile soddisfare tutti, ma nel complesso molti ritengono che Modern Warfare del 2019 avesse trovato il giusto equilibrio.
Ricordiamo infine che l'open beta inizierà a breve, ma è già disponibile per chi ha l'accesso anticipato.