Call of Duty: Modern Warfare 4 supporterà PS5 Pro e il nuovo PSSR, modalità a 120Hz su PS5 base

In particolare, sulle console PlayStation il gioco sfrutta i grilletti adattivi e il feedback aptico del DualSense e l' audio 3D , oltre a HDR e risoluzione fino al 4K. Come negli ultimi capitoli troveremo una modalità a framerate sbloccato a 120Hz e il supporto a VRR. Non manca inoltre il supporto alla modalità Risparmio Energetico, che garantisce consumi minori sacrificando le prestazioni.

Qualità superiore su PS5 Pro grazie al PSSR

Come accennato in apertura, è stato confermato anche il supporto nativo a PS5 Pro. In particolare si parla di come "i giocatori potranno beneficiare del supporto al PSSR potenziato, una migliore qualità grafica a 120Hz e 60Hz e un framerate sbloccato quando VRR e 120Hz sono abilitati."

Queste novità sono state svelate assieme alla presentazione di Kill Block, una nuova e rivoluzionaria mappa di Monder Warfare 4 caratterizzata da un assetto modulare che cambia in ogni partita, con oltre 500 configurazioni differenti.

Vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile a partire dal prossimo 23 ottobre, anche su PC, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2. Preordinando il gioco sarà possibile accedere anticipatamente alla beta multiplayer che si svolgerà prima del debutto nei negozi.