Once Upon a Katamari arriva su Nintendo Switch 2 con il DLC Rolling LIVE Highlights

Bandai Namco Entertainment Europe ha annunciato che Once Upon A Katamari approderà su Nintendo Switch 2 l'8 ottobre 2026, accompagnato da una nuova edizione ampliata chiamata Rolling LIVE Highlights Edition, che include il DLC Rolling LIVE Highlights con livelli aggiuntivi, nuovi brani e ulteriori contenuti.
La versione Switch 2 offrirà framerate migliorato, una risoluzione superiore fino al 4K e funzionalità esclusive, tra cui una nuova sensazione di rotolamento grazie ai comandi in stile mouse della console. Il gioco base mantiene la sua struttura originale, già vista su PS5, Xbox, PC e Switch (ecco la nostra recensione): un viaggio nel tempo che porta i giocatori nel Giurassico, nell'era glaciale, nel Giappone storico e in altri scenari, accompagnato da una modalità multigiocatore competitiva, nuove opzioni di personalizzazione per il Principe e i cugini, e power‑up come la calamita che attira gli oggetti circostanti.
Un nuovo DLC e un aggiornamento gratuito per chi possiede la versione Switch 1
Il DLC Rolling LIVE Highlights aggiunge 10 missioni ispirate al gioco mobile Katamari Damacy Rolling LIVE, con le sue iconiche tracce musicali e un tema dedicato alle dirette streaming. I giocatori rotoleranno insieme agli streamer della Terra, incontreranno nuovi cugini e faranno crescere il proprio Katamari per aiutare il Re a restare al passo con le tendenze e conquistare nuovi fan.
In occasione del lancio su Nintendo Switch 2, Bandai Namco introdurrà tre diverse edizioni di Once Upon A Katamari. La Standard Edition includerà semplicemente il gioco base, mentre la Rolling LIVE Highlights Edition aggiungerà anche il DLC Rolling LIVE Highlights, con le sue missioni extra e le tracce musicali ispirate al titolo mobile Katamari Damacy Rolling LIVE.
Per i fan della colonna sonora, sarà disponibile la Royal Sound Edition, che oltre al gioco base e al DLC includerà una ricca selezione musicale composta dai brani della serie suddivisi nei lati A e B, oltre ai Dance Dance Remixes e ai Neo Remixes. Questa nuova edizione prenderà il posto della precedente King of Sound Edition, che verrà ritirata dal mercato il 7 ottobre 2026. La Royal Sound Edition sostituirà la precedente King of Sound Edition, che verrà ritirata il 7 ottobre 2026. Il DLC sarà acquistabile separatamente su tutte le piattaforme.
Al lancio i giocatori della versione Nintendo Switch potranno trasferire i salvataggi su Switch 2. Inoltre, non viene menzionato un vero e proprio upgrade, ma chi ha già acquistato il gioco potrà scaricare un aggiornamento gratuito che migliora il framerate e abilita i comandi in stile mouse su Switch 2.