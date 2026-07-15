Once Upon a Katamari arriva su Nintendo Switch 2 con il DLC Rolling LIVE Highlights

La versione Switch 2 offrirà framerate migliorato, una risoluzione superiore fino al 4K e funzionalità esclusive , tra cui una nuova sensazione di rotolamento grazie ai comandi in stile mouse della console. Il gioco base mantiene la sua struttura originale, già vista su PS5, Xbox, PC e Switch (ecco la nostra recensione ): un viaggio nel tempo che porta i giocatori nel Giurassico, nell'era glaciale, nel Giappone storico e in altri scenari, accompagnato da una modalità multigiocatore competitiva, nuove opzioni di personalizzazione per il Principe e i cugini, e power‑up come la calamita che attira gli oggetti circostanti.

Bandai Namco Entertainment Europe ha annunciato che Once Upon A Katamari approderà su Nintendo Switch 2 l' 8 ottobre 2026 , accompagnato da una nuova edizione ampliata chiamata Rolling LIVE Highlights Edition, che include il DLC Rolling LIVE Highlights con livelli aggiuntivi, nuovi brani e ulteriori contenuti.

Un nuovo DLC e un aggiornamento gratuito per chi possiede la versione Switch 1

Il DLC Rolling LIVE Highlights aggiunge 10 missioni ispirate al gioco mobile Katamari Damacy Rolling LIVE, con le sue iconiche tracce musicali e un tema dedicato alle dirette streaming. I giocatori rotoleranno insieme agli streamer della Terra, incontreranno nuovi cugini e faranno crescere il proprio Katamari per aiutare il Re a restare al passo con le tendenze e conquistare nuovi fan.

In occasione del lancio su Nintendo Switch 2, Bandai Namco introdurrà tre diverse edizioni di Once Upon A Katamari. La Standard Edition includerà semplicemente il gioco base, mentre la Rolling LIVE Highlights Edition aggiungerà anche il DLC Rolling LIVE Highlights, con le sue missioni extra e le tracce musicali ispirate al titolo mobile Katamari Damacy Rolling LIVE.

Per i fan della colonna sonora, sarà disponibile la Royal Sound Edition, che oltre al gioco base e al DLC includerà una ricca selezione musicale composta dai brani della serie suddivisi nei lati A e B, oltre ai Dance Dance Remixes e ai Neo Remixes. Questa nuova edizione prenderà il posto della precedente King of Sound Edition, che verrà ritirata dal mercato il 7 ottobre 2026. La Royal Sound Edition sostituirà la precedente King of Sound Edition, che verrà ritirata il 7 ottobre 2026. Il DLC sarà acquistabile separatamente su tutte le piattaforme.

Al lancio i giocatori della versione Nintendo Switch potranno trasferire i salvataggi su Switch 2. Inoltre, non viene menzionato un vero e proprio upgrade, ma chi ha già acquistato il gioco potrà scaricare un aggiornamento gratuito che migliora il framerate e abilita i comandi in stile mouse su Switch 2.