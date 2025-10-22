0

I primi voti di Once Upon a KATAMARI da Famitsu sono positivi, ma non è il solo gioco con buoni responsi

Once Upon a KATAMARI è in arrivo e ora possiamo vedere quali sono i primi voti pubblicati in rete, precisamente quelli di Famitsu. Il videogioco ha ottenuto buoni responsi e non è l'unico.

I personaggi di Once Upon a KATAMARI

Come ogni settimana, la famosa testata Famitsu ha pubblicato nuove recensioni che ci permettono di vedere cosa ne pensano i critici nipponici di alcuni dei giochi più recenti.

Ricordiamo però prima di tutto il metodo usato da Famitsu. La testata assegna quattro voti in decimi, tramite quattro recensioni realizzate da persone diverse, per quindi un massimo di quaranta punti. Anche questa settimana nessun gioco ha ottenuto il voto perfetto, cosa che non accade dal gennaio 2024 con l'uscita di Like a Dragon Infinite Wealth.

Le recensioni di Famitsu della settimana

Ecco i giochi che sono stati recensiti e i relativi voti:

  • Baby Steps - 7/8/8/8
  • Earthion - 8/8/7/8
  • Full Metal Schoolgirl - 8/8/7/8
  • Majogami - 8/8/8/8
  • Once Upon a KATAMARI - 8/9/9/8

Baby Steps è il letterale walking simultator di Devolver Digital, che ci mette nei panni di un uomo trasportato in uno strano modo e ci chiede di gestire il movimento delle sue gambe, che vanno mosse separatamente e lavorando sulle ginocchia.

Baby Steps, la recensione del gioco che è già un meme, ma c'è dell'altro? Baby Steps, la recensione del gioco che è già un meme, ma c'è dell’altro?

Earthion è invece uno sparatutto a scorrimento laterale retro in pixel art che ci vede combattere con un aereo da combattimento degli alieni invasori. Full Metal Schoolgirl è invece uno sparatutto anime che ci mette nei panni di ragazzine liceali che combattono con katane e mitragliatori giganti vari mostri.

Majogami è un gioco d'azione e piattaforme 2D in stile anime che ci mette nei panni di una giovane che ha perso la memoria. Once Upon a KATAMARI è infine un nuovo capitolo di Katamari, nel quale dobbiamo rotolare e creare una palla di oggetti fino a diventare sempre più grandi.

