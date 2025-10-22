I primi voti di Once Upon a KATAMARI da Famitsu sono positivi, ma non è il solo gioco con buoni responsi

Le recensioni di Famitsu della settimana

Ecco i giochi che sono stati recensiti e i relativi voti:

Baby Steps - 7/8/8/8

Earthion - 8/8/7/8

Full Metal Schoolgirl - 8/8/7/8

Majogami - 8/8/8/8

Once Upon a KATAMARI - 8/9/9/8

Baby Steps è il letterale walking simultator di Devolver Digital, che ci mette nei panni di un uomo trasportato in uno strano modo e ci chiede di gestire il movimento delle sue gambe, che vanno mosse separatamente e lavorando sulle ginocchia.

Earthion è invece uno sparatutto a scorrimento laterale retro in pixel art che ci vede combattere con un aereo da combattimento degli alieni invasori. Full Metal Schoolgirl è invece uno sparatutto anime che ci mette nei panni di ragazzine liceali che combattono con katane e mitragliatori giganti vari mostri.

Majogami è un gioco d'azione e piattaforme 2D in stile anime che ci mette nei panni di una giovane che ha perso la memoria. Once Upon a KATAMARI è infine un nuovo capitolo di Katamari, nel quale dobbiamo rotolare e creare una palla di oggetti fino a diventare sempre più grandi.