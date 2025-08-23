Il filmato di apertura di Once Upon a Katamari è folle e coloratissimo

L'editore Bandai Namco e lo sviluppatore RENGAME hanno pubblicato il filmato di apertura di Once Upon a Katamari, con il tema musicale "Katamari Time!" dei chelmico. Si tratta di un video folle e coloratissimo, in linea con lo stile del gioco, che dà il mood di quella che sarà l'esperienza finale, annunciato a fine luglio e in arrivo il 24 ottobre 2025 su PC, Xbox Series X e S, PlayStation 5, Nintendo Switch e Nintendo Switch 2.