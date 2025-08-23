Il filmato di apertura di Once Upon a Katamari è folle e coloratissimo

L'editore Bandai Namco e lo sviluppatore RENGAME hanno pubblicato il filmato di apertura di Once Upon a Katamari, con il tema musicale "Katamari Time!" dei chelmico. Si tratta di un video folle e coloratissimo, in linea con lo stile del gioco, che dà il mood di quella che sarà l'esperienza finale, annunciato a fine luglio e in arrivo il 24 ottobre 2025 su PC, Xbox Series X e S, PlayStation 5, Nintendo Switch e Nintendo Switch 2.
Il video
Questo puzzle action / adventure racconta del Re di Tutto il Cosmo che stava giocherellando con una pergamena, distruggendo per sbaglio la Terra e le stelle.
Ora il Principe deve far rotolare il suo katamari attraverso il tempo stesso, raccogliendo oggetti in scenari come il Periodo Giurassico, l'Era Glaciale, il Giappone storico e molto altro, per ricostruire quanto è andato perduto. Il gioco vanta nuovi livelli, nuova musica e oggetti mai visti prima, come la calamita, per un'esperienza definita esaltante.
Inoltre, si può giocare nei panni del Principe o di uno dei suoi 68 cugini. C'è anche un sistema di personalizzazione per creare dei personaggi unici per la modalità multiplayer online KatamariBall..