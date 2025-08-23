Apple potrebbe affidarsi a Gemini per la nuova Siri, secondo alcune indiscrezioni

Apple potrebbe affidarsi ad altre aziende per salvare la nuova Siri , l'assistente IA rinnovato e potente che tuttavia si trova in una situazione piuttosto delicata e complessa. Secondo quanto riportato da alcune fonti, pare che l'azienda di Cupertino voglia rivolgersi ad altre aziende, in particolare al suo più diretto concorrente nel settore degli smartphone. Vediamo tutti i dettagli in merito.

Apple chiede aiuto a Google

A riportare le informazioni è Mark Gurman, giornalista di Bloomberg e insider di Apple. Queste indiscrezioni sono state poi riportate da Tech Crunch, ma in ogni caso vi ricordiamo che si tratta di notizie non ufficiali, da prendere quindi con la dovuta cautela in attesa di conferme o smentite. Gurman ha infatti dichiarato che Google ha iniziato ad addestrare un modello che potrebbe funzionare sui server di Apple.

In ogni caso, al momento è impossibile darvi informazioni davvero concrete e non è detto che Apple abbia effettivamente stretto una collaborazione con l'azienda di Mountain View. Non è però una novità che abbia valutato partnership anche con OpenAI e Anthropic.

Siri

Nel frattempo, Apple sta introducendo nuovi strumenti dedicati alle imprese, in modo da offrire un controllo più granulare su dove e come i dipendenti possono attingere all'intelligenza artificiale, sempre secondo quanto riportato da Tech Crunch. La novità riguarda la possibilità di configurare l'uso di una versione aziendale di ChatGPT, in vista degli aggiornamenti software di Apple previsti a settembre.