Scaricabile gratuitamente dagli abbonati a Netflix , il gioco sorprende sul piano visivo, ma si presenta tuttavia come una sorta di sintesi più che un pacchetto completo, privo com'è delle modalità principali presenti su PC, PlayStation e Xbox, caratterizzato da un roster ridotto e da un rimaneggiamento relativo anche alle meccaniche del gameplay.

WWE 2K25: Netflix Edition rientra in una categoria di mobile game molto particolare: quella delle conversioni apparentemente impossibili, che puntano a tradurre in maniera fedele sui dispositivi iOS e Android esperienze di ultima generazione, disponibili sulle attuali console e dotate dunque di un comparto tecnico di un certo spessore.

Manca purtroppo il ricco contorno, anche narrativo, presente nella versione originale di WWE 2K25, mentre non si spiegano alcuni degli ulteriori tagli effettuati dagli sviluppatori, in primo luogo quelli relativi alle iconiche entrate in scena di ogni singolo lottatore: sembra che la parola d'ordine dietro questa riduzione mobile fosse "velocizzare" e anche il gameplay lo testimonia.

Si tratta in pratica di una riduzione della modalità La Mia Ascesa, in cui ci viene chiesto di scegliere una fra le quarantacinque superstar disponibili , spendere i punti guadagnati di volta in volta per potenziarne le caratteristiche e lanciarci in una lunga stagione fatta di show settimanali ed eventi speciali con l'obiettivo di diventare un nome di punta della federazione e conquistare il titolo.

Partiamo appunto dai contenuti, che come detto in WWE 2K25: Netflix Edition sono stati ridotti a uso e consumo di una fruizione in mobilità che tuttavia non avrebbe avuto bisogno di compromessi così marcati. Per l'approdo su iOS e Android, sono infatti state tagliate sia la modalità 2K Showcase che The Island, oltre a Il Mio GM e Universe , nonché diverse stipulazioni importanti come Royal Rumble, Hell in a Cell, Elimination Chamber e i Ladder Match.

Gameplay e controlli touch

Abbiamo accennato in precedenza ai numerosi tutorial di WWE 2K25: Netflix Edition con cui bisogna cimentarsi per comprendere quantomeno le basi del sistema di controllo, e qui arriva la seconda doccia fredda dopo quella relativa al "compattamento" dei contenuti: allo stato attuale il gioco non supporta i controller Bluetooth e dunque i comandi touch sono l'unica opzione disponibile.

CM Punk si prepara ad "addormentare" The Rock in WWE 2K25: Netflix Edition

Il problema non è tanto il layout dei vari pulsanti né le combinazioni che gli sviluppatori si sono dovuti inventare nell'arduo tentativo di trasporre le tantissime azioni presenti nella versione originale, perché in realtà l'impianto funziona in maniera discreta e consente di fare un po' di tutto, pur al netto di una legnosità molto marcata che si aggiunge a quella che già caratterizzava la serie su PC e console.

No, il problema è la latenza dei controlli e un generale grado di imprecisione che è apparentemente legato alla grossa fatica che il gioco fa per girare anche su dispositivi di fascia alta, nel nostro caso un iPhone 17 Pro, e che rende l'esperienza ancora più macchinosa e potenzialmente frustrante di quanto non fosse destinata a essere. E non ci sono neppure opzioni per scalare le impostazioni e alleggerire il tutto.

John Cena si prepara a effettuare una mossa speciale su Rey Mysterio in WWE 2K25: Netflix Edition

Da questo punto di vista è emblematico che la difficoltà sia impostata di default su "facile", visto che solo in questa maniera è possibile disporre dell'avversario di turno senza che reagisca granché ai nostri tentativi di colpirlo o di eseguire delle mosse: alzare il livello di sfida si traduce purtroppo in un'enfatizzazione di tutti gli aspetti negativi di cui abbiamo parlato finora.