Le versioni Nintendo Switch 2 e Xbox di Final Fantasy 7 Remake convincono Digital Foundry

Il verdetto preliminare è positivo per tutte e tre le console : su Xbox Series X il gioco è praticamente identico alla controparte PS5, mentre su Series S e Nintendo Switch 2 sono stati necessari alcuni compromessi, ma il risultato complessivo rimane più che buono.

In attesa del gioco completo, Digital Foundry ha analizzato le versioni Nintendo Switch 2 e Xbox Series X|S di Final Fantasy 7 Remake grazie alla recente demo pubblicata sugli store digitali di Nintendo e Xbox.

Prova superata su tutte le piattaforme

Partendo dalla versione Nintendo Switch 2, il port sorprende positivamente: pur essendo la piattaforma meno potente, si avvicina molto alla qualità dell'edizione PS5. Illuminazione, volumetrie ed effetti riflessivi sono quasi identici, mentre le ombre risultano più morbide e meno definite, ricordando la versione PS4. Le texture appaiono migliorate rispetto all'originale del 2020, anche se resta da verificare se l'intero gioco riuscirà a mantenere la stessa qualità senza pop-in o compromessi dovuti alla memoria della console nelle sezioni più avanzate.

La novità più evidente è l'uso del modello DLSS "tiny", che garantisce un'immagine statica molto nitida e superiore a quella ottenuta con il TAA tradizionale. In movimento, però, emergono aliasing e dithering, soprattutto sui dettagli fini come i capelli di Cloud. In modalità docked il gioco parte da una base 1080p e mantiene un solido target a 30fps, con pochissimi cali. In portatile la risoluzione base scende intorno ai 720p e si notano più facilmente oscillazioni sotto i 30fps, con una fluidità paragonabile a quella della versione PS4.

La versione Xbox Series X non riserva sorprese: come accennato in apertura, è quasi del tutto identica a quella PS5. Sono presenti due modalità grafiche, una a 30fps in 2160p e l'altra a 60fps in 1512p, entrambe capaci di raggiungere e mantenere il proprio target senza esitazioni.

Anche Xbox Series S offre due modalità grafiche, ma con risoluzioni inferiori: 1440p a 30fps o 1080p a 60fps. Anche in questo caso non si segnalano problemi di performance. Tuttavia, c'è un aspetto curioso: secondo Digital Foundry, l'immagine a 1440p su Series S appare meno nitida rispetto al 1080p ricostruito via DLSS su Switch 2, almeno nelle sequenze statiche. La differenza è dovuta proprio all'impiego del DLSS, che offre una percezione del dettaglio superiore rispetto al TAA utilizzato su Xbox.

Vi ricordiamo che le versioni Nintendo Switch 2 e Xbox Series X|S di Final Fantasy 7 Remake Intergrade saranno disponibili a partire dal 22 gennaio.