Convertire giochi su Nintendo Switch 2 è una sfida, dice il director di Final Fantasy 7 Remake

Nonostante l'evidente evoluzione effettuata dalla macchina rispetto alla console precedente, Nintendo Switch 2 rappresenta un "lower end", ovvero uno standard inferiore in termini di prestazioni su cui è necessario lavorare in maniera intensa, ha spiegato Hamaguchi, perché sono necessari compromessi e lavoro aggiuntivo per poter far funzionare giochi che sono progettati per hardware più prestanti.

Una gioia ma anche una gran fatica

Dietro c'è ovviamente anche una questione storica: dopo essere nata su piattaforme Nintendo, la serie si spostò su PlayStation proprio con Final Fantasy 7, abbandonando la casa storica del franchise, dunque il suo ritorno proprio su console Nintendo ha un valore notevole.

Il piano è dunque di continuare a supportare Nintendo Switch 2, ma questo richiede comunque un notevole sforzo, anche perché la versione Intergrade di Final Fantasy 7 è stata progettata originariamente per PS5, dunque non per le piattaforme di generazione precedente, così come Final Fantasy Rebirth e la terza parte che dovrebbero arrivare comunque su Switch 2.

Questo rimette al centro della questione le differenze di hardware tra PS5 e Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2: "Switch 2 è una piattaforma molto interessante e un ottimo hardware", ha affermato Hamaguchi, "Detto questo, rispetto ad altre console, le specifiche tecniche sono piuttosto inferiori. Ho visto molti altri editori lottare per far funzionare i loro giochi in modo fluido su Nintendo Switch 2", ha riferito il director.

Questa sfida si ripropone anche per Final Fantasy 7 Rebirth, forse in maniera anche più netta visto il passaggio all'open world vasto della seconda parte: "I nostri ingegneri stanno lavorando alacremente per ottimizzare e rifinire la build. Spero che saremo in grado di fornire ulteriori informazioni su Rebirth nel prossimo futuro. Rispetto al primo titolo, la mappa del mondo è molto più grande, quindi non c'è dubbio che il processo di produzione sia più impegnativo. Ma i nostri ingegneri sono molto appassionati del lavoro che stanno facendo, quindi sono fiducioso che saremo in grado di portare a termine il progetto".