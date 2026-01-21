Final Fantasy 7 Remake su Nintendo Switch 2 è impressionante secondo Digital Foundry

Un ottimo risultato, con qualche inevitabile concessione

Sul fronte visivo, Switch 2 utilizza spesso le texture aggiornate alla versione PS5: porte, muri e cartelli sono molto più nitidi rispetto alla versione PS4, anche se non tutte le superfici raggiungono la qualità della versione PS5. La geometria rimane semplice su tutte le piattaforme, mentre le ombre su Switch 2 sono più vicine a quelle PS4, con PS5 che mantiene un vantaggio evidente. Anche il pop‑in degli NPC è simile a quello PS4, con personaggi che compaiono più tardi rispetto alla versione PS5.

In modalità docked, la risoluzione sembra essere un 1080p nativo, con un'immagine sorprendentemente pulita grazie a una variante di DLSS usata come anti‑aliasing. Pur trattandosi probabilmente di un modello "lite", la resa è molto più nitida del TAA dell'Unreal Engine 4 impiegato su PS4 e PS5, e in diversi casi appare persino più chiara della modalità Performance di PS5.

In portatile, il gioco sembra renderizzare intorno ai 720p e upscalare a 1080p tramite DLSS. La qualità resta buona, anche se alcuni artefatti, soprattutto su capelli, particelle e superfici con dithering, risultano più evidenti. Proprio il dithering è uno dei difetti più particolari della versione Switch 2: in docked è un fastidio occasionale, mentre in portatile diventa più visibile.

Le prestazioni sono solide: in docked il gioco mantiene i 30 fps in modo stabile, con cali quasi impercettibili nelle cutscene. Anche in portatile il framerate è costante, con rare eccezioni in specifiche inquadrature. I caricamenti sono molto più rapidi rispetto a PS4, sia da SSD interno sia da SD Express, anche se PS5 resta imbattibile con tempi quasi istantanei.

Vi ricordiamo che Final Fantasy 7 Remake Intergrade sarà disponibile su Nintendo Switch 2 e Xbox Series X|S da domani, giovedì 22 gennaio.