0

Final Fantasy 7 Remake come gira su Xbox Series X|S? L'analisi di Digital Foundry fa chiarezza

Final Fantasy 7 Remake Intergrade su Xbox convince Digital Foundry: Series X offre prestazioni identiche a PS5, mentre Series S sorprende mantenendo le texture ad alta qualità nonostante la RAM ridotta.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   27/01/2026
Cloud e Sephirot in Final Fantasy 7 Remake
Final Fantasy VII Remake Intergrade
Final Fantasy VII Remake Intergrade
News Video Immagini

Dopo aver preso in esame la versione Nintendo Switch 2, i tech enthusiast di Digital Foundry hanno analizzato Final Fantasy 7 Remake Integrade su Xbox Series X|S. Il responso è positivo per entrambe le console Microsoft, con alcuni risultati particolarmente interessanti per Series S.

Secondo la testata, le differenze più evidenti tra le varie versioni del remake riguardano la qualità delle texture. Su Nintendo Switch 2, ad esempio, si nota una sorta di compromesso tra gli asset della versione PS4 e quelli della versione PS5. In questo contesto, Xbox Series S sorprende: pur disponendo di soli 8 GB di RAM (contro i 12,5 GB di PS5, i 13 GB di Series X e i 9 GB di Switch 2), riesce a mantenere l'intero set di texture ad alta qualità delle versioni PS5 e Series X.

Xbox Series X pareggia con PS5

Dal punto di vista visivo, Series S si colloca a metà strada tra PS4 e PS5: offre ombre più definite rispetto alla versione old-gen, ma non raggiunge la qualità delle console più potenti. La distanza di rendering degli NPC, invece, è equivalente. In termini di risoluzione e framerate la console propone una modalità a 1080p a 60 fps e una a 1440p con framerate bloccato a 30 fps.

Final Fantasy 7 Remake su Nintendo Switch 2 è impressionante secondo Digital Foundry Final Fantasy 7 Remake su Nintendo Switch 2 è impressionante secondo Digital Foundry

La versione Xbox Series X, invece, non riserva sorprese: come prevedibile, è praticamente identica alla controparte PS5. La modalità performance gira a 1512p e 60 fps, mentre quella grafica offre 4K nativi a 30 fps, entrambe con prestazioni solide e caricamenti molto rapidi.

Nel complesso, Final Fantasy 7 Remake Intergrade arriva su Xbox esattamente come previsto: eccellente su Series X e sorprendentemente solido su Series S, che offre un'esperienza completa e visivamente curata nonostante i limiti hardware.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Final Fantasy 7 Remake come gira su Xbox Series X|S? L'analisi di Digital Foundry fa chiarezza