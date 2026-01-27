Grounded 2 si espande con il ricco aggiornamento The Toxic Tangle con un nuovo e vasto bioma

Obsidian Entertainment, tramite le pagine di Xbox Wire, ha presentato The Toxic Tangle, un nuovo aggiornamento maggiore per Grounded 2 disponibile da oggi su PC e Xbox e ricco di novità di spessore.

La novità principale è il Garden, un bioma ampio e complesso, caratterizzato da percorsi verticali, aree segrete, creature inedite e una grande quantità di materiali da raccogliere. È anche una zona particolarmente pericolosa, tanto che gli sviluppatori consigliano di esplorarla con l'equipaggiamento migliore e un piano di fuga sempre pronto.