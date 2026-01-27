Grounded 2 si espande con il ricco aggiornamento The Toxic Tangle con un nuovo e vasto bioma

Obsidian Entertainment, tramite le pagine di Xbox Wire, ha presentato The Toxic Tangle, un nuovo aggiornamento maggiore per Grounded 2 disponibile da oggi su PC e Xbox e ricco di novità di spessore.
La novità principale è il Garden, un bioma ampio e complesso, caratterizzato da percorsi verticali, aree segrete, creature inedite e una grande quantità di materiali da raccogliere. È anche una zona particolarmente pericolosa, tanto che gli sviluppatori consigliano di esplorarla con l'equipaggiamento migliore e un piano di fuga sempre pronto.
Le altre novità dell'aggiornamento
L'update introduce la Ladybug Buggy, una coccinella cavalcabile in versione carro armato dotata di cannone ad acqua, carica d'ariete e rigenerazione della salute. Arrivano anche nuovi nemici, dagli Earwig che attaccano in gruppo ai massicci Potato Beetles, fino al buffo Woolly Aphid. Tornano inoltre figure misteriose come la Masked Stranger e fa il suo debutto il gigantesco Snake Colossus.
Sul fronte dei sistemi di gioco, le Mutazioni vengono riorganizzate in attive e passive, con queste ultime applicate automaticamente in base all'arma equipaggiata per rendere il combattimento più fluido e immediato. Il comparto di costruzione si amplia con nuovi set come Pumpkin, Scale Roof e il Mushroom Kit aggiornato, oltre alle botole da pavimento richieste dalla community.
Completano l'aggiornamento le nuove sfide MIX.R e O.R.C. ambientate nel Garden e l'espansione del Founder's Pack, che introduce ulteriori oggetti decorativi per personalizzare la propria base. Guardando al futuro, il team sta inoltre preparando il ritorno della Playgrounds Mode, che entrerà in fase di test a febbraio con tutti gli strumenti principali del primo Grounded.