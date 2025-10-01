Grounded 2 riceve il suo primo grosso aggiornamento, è "peloso e spaventoso"

Obsidian Entertainment ha pubblicato il primo grosso aggiornamento per Grounded 2, il nuovo capitolo del survival a tema "microscopico" disponibile in Game Preview su Xbox Series X|S e PC, e si tratta dell'update "Hairy and Scary", ovvero "peloso e pauroso".
Facile immagine a cosa faccia riferimento il titolo: possiamo infatti aspettarci un nuovo e terrificante ragno tra i nemici da affrontare nel giardino, ed è infatti proprio questa la maggiore introduzione di questo nuovo update, ma non certo l'unica.
Protagonista assoluta è dunque "AXL" la tarantola gigante che fa il suo ingresso in quel di Brookhollow Park, o meglio la sua comparsa, visto che presumibilmente il ragno abitava già da tempo il luogo in questione, ma è stato introdotto ora come nemico ufficiale all'interno del gioco.
Varie novità aggiunte
"Grounded 2 è appena diventato molto più spaventoso... e peloso", si legge nella descrizione ufficiale di Obsidian. "Ti presentiamo AXL, il boss tarantola gigante che si aggira nel Brookhollow Park".
Oltre a questa, l'aggiornamento porta anche alcune novità alla funzione di costruzione e crafting, oltre ad aggiungere ulteriori oggetti e risorse utilizzabili.
"Costruisci meglio che mai con la nuova funzione BUILD.M, esplora il supporto Buggy aggiornato, indossa il nuovo set di armature Praying Mantis e molto altro ancora! L'aggiornamento Hairy and Scary è ora disponibile in anteprima nel gioco".
Con l'arrivo della tarantola giunge dunque anche il set armatura collegato, purché siate in grado di conquistarvelo, l'arco e la lancia collegati e una serie di nuovi oggetti decorativi, oltre alle armature collegate alla mantide religiosa.
Nel frattempo, abbiamo visto che Grounded 2 ha raggiunto un grande traguardo in termini di giocatori a breve distanza dal lancio in accesso anticipato.