1

Grounded 2 riceve il suo primo grosso aggiornamento, è "peloso e spaventoso"

Grounded 2 si aggiorna con il grosso update "Hairy and Scary", il primo aggiornamento maggiore per il gioco lanciato in accesso anticipato su Game Pass da parte di Obsidian.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   01/10/2025
Una scena di Grounded 2
Grounded 2
Grounded 2
Articoli News Video Immagini

Obsidian Entertainment ha pubblicato il primo grosso aggiornamento per Grounded 2, il nuovo capitolo del survival a tema "microscopico" disponibile in Game Preview su Xbox Series X|S e PC, e si tratta dell'update "Hairy and Scary", ovvero "peloso e pauroso".

Facile immagine a cosa faccia riferimento il titolo: possiamo infatti aspettarci un nuovo e terrificante ragno tra i nemici da affrontare nel giardino, ed è infatti proprio questa la maggiore introduzione di questo nuovo update, ma non certo l'unica.

Protagonista assoluta è dunque "AXL" la tarantola gigante che fa il suo ingresso in quel di Brookhollow Park, o meglio la sua comparsa, visto che presumibilmente il ragno abitava già da tempo il luogo in questione, ma è stato introdotto ora come nemico ufficiale all'interno del gioco.

Varie novità aggiunte

"Grounded 2 è appena diventato molto più spaventoso... e peloso", si legge nella descrizione ufficiale di Obsidian. "Ti presentiamo AXL, il boss tarantola gigante che si aggira nel Brookhollow Park".

Oltre a questa, l'aggiornamento porta anche alcune novità alla funzione di costruzione e crafting, oltre ad aggiungere ulteriori oggetti e risorse utilizzabili.

Perché Grounded 2 è in accesso anticipato? Per quanto lo sarà? Ce lo racconta Obsidian Perché Grounded 2 è in accesso anticipato? Per quanto lo sarà? Ce lo racconta Obsidian

"Costruisci meglio che mai con la nuova funzione BUILD.M, esplora il supporto Buggy aggiornato, indossa il nuovo set di armature Praying Mantis e molto altro ancora! L'aggiornamento Hairy and Scary è ora disponibile in anteprima nel gioco".

Con l'arrivo della tarantola giunge dunque anche il set armatura collegato, purché siate in grado di conquistarvelo, l'arco e la lancia collegati e una serie di nuovi oggetti decorativi, oltre alle armature collegate alla mantide religiosa.

Nel frattempo, abbiamo visto che Grounded 2 ha raggiunto un grande traguardo in termini di giocatori a breve distanza dal lancio in accesso anticipato.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Grounded 2 riceve il suo primo grosso aggiornamento, è "peloso e spaventoso"