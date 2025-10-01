Grounded 2 riceve il suo primo grosso aggiornamento, è "peloso e spaventoso"

Obsidian Entertainment ha pubblicato il primo grosso aggiornamento per Grounded 2, il nuovo capitolo del survival a tema "microscopico" disponibile in Game Preview su Xbox Series X|S e PC, e si tratta dell'update "Hairy and Scary", ovvero "peloso e pauroso".

Facile immagine a cosa faccia riferimento il titolo: possiamo infatti aspettarci un nuovo e terrificante ragno tra i nemici da affrontare nel giardino, ed è infatti proprio questa la maggiore introduzione di questo nuovo update, ma non certo l'unica.

Protagonista assoluta è dunque "AXL" la tarantola gigante che fa il suo ingresso in quel di Brookhollow Park, o meglio la sua comparsa, visto che presumibilmente il ragno abitava già da tempo il luogo in questione, ma è stato introdotto ora come nemico ufficiale all'interno del gioco.