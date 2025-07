Grounded 2 si è subito imposto su Steam: è il gioco più venduto

Grounded 2 è già il gioco più venduto su Steam: il nuovo capitolo della saga firmata Obsidian Entertainment non ha fatto in tempo a debuttare in accesso anticipato sulla piattaforma Valve che ha già superato tutti.

Nel momento in cui scriviamo, il titolo prodotto da Microsoft si trova in testa con l'edizione standard, seguito da Dead by Daylight (che gode di uno sconto del 60%) e da Steam Deck, mentre la temporanea top five viene completata da Counter-Strike 2 e Magic: The Gathering Arena, entrambi free-to-play.

Sempre Grounded 2 è tuttavia presente nella classifica anche al nono posto, in questo caso con la Founder's Edition che nelle scorse ore era addirittura seconda, a concretizzare una doppietta clamorosa per un ritorno a quanto pare molto atteso dagli utenti di Steam.

Come abbiamo riportato, il gioco di Obsidian Entertainment ha anche totalizzato ottimi numeri in termini di giocatori contemporanei, superando i risultati ottenuti dal primo episodio della serie.