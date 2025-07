Grounded 2 ha già tante novità in arrivo: vediamo il programma ufficiale degli aggiornamenti

Grounded 2 è uscito nelle ore scorse con un lancio in accesso anticipato che sta già dimostrando grandi cose per questo nuovo capitolo, ma Obsidian ha già un programma ufficiale degli aggiornamenti che promette molte novità in arrivo nel prossimo periodo, scandendo l'evoluzione nel corso dell'early access.

Come abbiamo visto, i primi risultati per Grounded 2 sembrano già essere molto positivi: nonostante sia stato lanciato direttamente al day one in Game Preview su Game Pass, sta già riscuotendo ottimi consensi anche su Steam, dove si è imposto subito come il gioco più venduto di oggi, avendo peraltro anche già battuto il record di utenti connessi del primo capitolo nelle prime ore di disponibilità.

Per essere partito come un piccolo progetto secondario per Obsidian, la serie si sta rivelando davvero un grande successo e l'aspetto di sviluppo progressivo seguendo anche i feedback degli utenti è un elemento da non sottovalutare nella sua riuscita.