Xbox e Game Pass segnano entrate record nell'anno fiscale 2025: altri numeri su giochi e utenti da Microsoft

Commentando i dati finanziari pubblicati da Microsoft in queste ore, il CEO Satya Nadella ha riferito alcune altre informazioni interessanti riguardanti Xbox e Game Pass, che a quanto pare hanno fatto registrare entrate record nell'intero anno fiscale 2025, oltre a svelare ulteriori numeri su giochi in sviluppo e utenti attivi.

Come abbiamo visto, i recenti dati finanziari di Microsoft hanno dimostrato una crescita a doppia cifra per giochi e Game Pass secondo i numeri del quarto trimestre dell'anno fiscale, con un incremento del 10% di Microsoft Gaming rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, ma anche un calo ulteriore del 22% in termini di vendite hardware sulle console Xbox.

Guardando all'anno fiscale 2025 nel complesso, Microsoft Gaming ha raggiunto entrate per 23,455 miliardi di dollari, che rappresenta un record per la divisione in questione, nonostante un calo del 25% su base annuale nelle vendite di hardware console.