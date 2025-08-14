1

Problemi ai server per alcune funzioni di Xbox, ma Microsoft ha risolto la situazione

In queste ore pare che ci siano dei problemi ai server di Xbox, con Microsoft che sta controllando la situazione per ripristinare al più presto la normalità.

14/08/2025
Xbox ha dichiarato di essere a conoscenza di "gravi interruzioni" dei suoi servizi, che stanno interessando alcuni utenti console, impedendo loro di inviare inviti a giochi, messaggi e di gestire i party. Fortunatamente non ci sono problemi di accesso ai titoli, sia multiplayer, che single-player, poiché i guasti sembrano legati solo ad alcune funzionalità delle console.

Colpa di Battlefield 6?

I problemi ai server sono arrivati in un momento davvero delicato, ossia quello del lancio della seconda beta pubblica di Battlefield 6, che sta catalizzando l'attenzione generale. Non è chiaro se ci sia una correlazione tra i due fatti.

Gli affetti possono comunque accedere alla beta, ma potrebbero esserci problemi per quelli che volevano giocare in party, almeno nella fase attuale. La buona notizia è che la beta è disponibile fino al 17 agosto, quindi coloro che desiderano giocare con i propri amici su Xbox avranno tutto il tempo per provarla.

Aggiornamento delle 12:49 - Microsoft ha confermato la risoluzione di tutti i problemi riscontrati usando le funzionalità Messaging, Party e Game invites. Quindi, non dovreste rischiare di incontrarli. Nel caso accada, non esitate a contattare l'assistenza tecnica ufficiale per supporto.

Attualmente Microsoft non ha ancora spiegato da dove è nato il problema. Avendolo risolto in tempi molto brevi, non crediamo che sia fonte di grattacapi per tantissimi utenti.

