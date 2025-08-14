Problemi ai server per alcune funzioni di Xbox, ma Microsoft ha risolto la situazione

Xbox ha dichiarato di essere a conoscenza di "gravi interruzioni" dei suoi servizi , che stanno interessando alcuni utenti console, impedendo loro di inviare inviti a giochi, messaggi e di gestire i party. Fortunatamente non ci sono problemi di accesso ai titoli, sia multiplayer, che single-player, poiché i guasti sembrano legati solo ad alcune funzionalità delle console.

Colpa di Battlefield 6?

I problemi ai server sono arrivati in un momento davvero delicato, ossia quello del lancio della seconda beta pubblica di Battlefield 6, che sta catalizzando l'attenzione generale. Non è chiaro se ci sia una correlazione tra i due fatti.

Gli affetti possono comunque accedere alla beta, ma potrebbero esserci problemi per quelli che volevano giocare in party, almeno nella fase attuale. La buona notizia è che la beta è disponibile fino al 17 agosto, quindi coloro che desiderano giocare con i propri amici su Xbox avranno tutto il tempo per provarla.

Aggiornamento delle 12:49 - Microsoft ha confermato la risoluzione di tutti i problemi riscontrati usando le funzionalità Messaging, Party e Game invites. Quindi, non dovreste rischiare di incontrarli. Nel caso accada, non esitate a contattare l'assistenza tecnica ufficiale per supporto.

Attualmente Microsoft non ha ancora spiegato da dove è nato il problema. Avendolo risolto in tempi molto brevi, non crediamo che sia fonte di grattacapi per tantissimi utenti.