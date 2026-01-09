Xbox ha già una lineup solidissima per il 2026, con altri giochi che potrebbero essere annunciati

Dopo l'annuncio del Developer_Direct dedicato a Fable, Forza Horizon 6 e Beast of Reincarnation , oltre che a un probabile quarto gioco a sorpresa, vale la pena di riepilogare quali sono i giochi provenienti dalle scuderie Xbox annunciati finora per il 2026 . A ben vedere si tratta di una line-up davvero ricca e articolata, nonché molto solida, tra nuove uscite, aggiornamenti di titoli già pubblicati ed espansioni, con molto che potrebbe ancora essere annunciato nel corso dei prossimi mesi.

Tanti giochi e tante novità

Come dicevamo, i nuovi giochi in arrivo sono tanti e importanti. In particolare Playground Games ha due titolo in dirittura d'arrivo, Fable e Forza Horizon 6, ma c'è anche il remake del primo Halo, nonché un nuovo Gears of War.

Gears of War: E-Day

Insomma, sarà un anno in cui la casa di Redmond schiererà alcuni dei suoi pezzi più forti, parte delle sue serie più rappresentative.

Vediamo quindi cosa è stato annunciato finora:

Fable

Forza Horizon 6

Halo: Campaign Evolved

Gears of War: E-Day

Towerborne (lancio della versione 1.0)

Ninja Gaiden 4 | The Two Masters

Grounded 2 | Winter Update

Avowed | versione PS5 + Aggiornamento dell'anniversario

Age of Mythology: Retold | Obsidian Mirror

Age of Empires II: Definitive Edition | The Last Chieftains

Age of Empires IV | Due nuove espansioni

World of Warcraft Midnight

Altro ancora da annunciare

Tra i titoli non ancora annunciati, potrebbe esserci il gioco misterioso del Developer_Direct, ma anche l'attesissima espansione di Starfield, con annuncio della versione PlayStation 5, o Clockwork Revolution di InXile, in sviluppo ormai da più di qualche anno. Sicuramente ci saranno aggiornamenti anche sul fronte Activision Blizzard. Chissà che non spunti fuori anche State of Decay 3, che si sta facendo attendere davvero troppo, e le vociferate remastered di Fallout 3 e Fallout: New Vegas.