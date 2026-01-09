Phil Spencer e il logo del 25° anniversario di Xbox compaiono in un video sul Developer Direct

Si tratta solo di un frammento di quella che sarà l'intera trasmissione destinata ad andare in scena nei prossimi giorni, contenete peraltro le presentazioni di Fable , Forza Horizon 6 e Beast of Reincarnation , oltre a un probabile quarto gioco segreto che potrebbe emergere il 22 gennaio .

Microsoft ha pubblicato su LinkedIn un breve video che sembra tratto direttamente dalla presentazione che andrà in onda in occasione dell' Xbox Developer Direct annunciato per il 22 gennaio, nella quale vediamo Phil Spencer effettuare un'introduzione dell'evento e anche il logo del 25° anniversario di Xbox in un angolo.

Un anno di notevole importanza

In base a quanto riferito da Phil Spencer, capo di Microsoft Gaming, le celebrazioni per il 25° anniversario di Xbox andranno avanti "per tutto l'anno", facendo dunque pensare a vari eventi e probabilmente a uscite di un certo rilievo da parte di Xbox Game Studios.



Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

D'altra parte, il programma del 2026 sembra veramente ricco per quanto riguarda le produzioni interne di Microsoft, anche se ovviamente è sempre molto difficile farsi delle idee precise sui periodi di uscita al giorno d'oggi.

"Ciao a tutti, sono Phil Spencer di Xbox e vi auguro un felice 2026", dice il capo di Microsoft Gaming nel video visibile qui sopra. "Quasi 25 anni fa, il 15 novembre 2001, è stata lanciata l'originale Xbox. È stato un viaggio straordinario e vogliamo ringraziare tutti voi per averci accompagnato in questo percorso".

"Mentre festeggiamo tutto l'anno, siamo entusiasti di guardare al futuro e dare il via alle celebrazioni con il Developer Direct, che presenta Fable e Forza Horizon 6 di Playground Games e Beast of Reincarnation di GameFreak. Ci auguriamo che vi piaccia visitare gli studi e ascoltare i creatori dei giochi stessi".