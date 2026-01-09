iPhone Fold: Apple avrebbe guardato in casa OPPO e studiato il loro pieghevole per perfezionare il display

La notizia rafforza l'idea che Cupertino stia adottando un approccio estremamente prudente e analitico prima di entrare nel mercato dei dispositivi pieghevoli. Il modello in questione sarebbe l'OPPO Find N5 , ex top di gamma dell'azienda cinese, noto non tanto per le specifiche interne quanto per il suo design ultrasottile e per una piega dello schermo interna particolarmente poco visibile .

Apple ha smontato OPPO Find N5 per capire come strutturare il suo iPhone Fold

Secondo un leaker cinese, Apple avrebbe acquistato il Find N5 e lo avrebbe smontato completamente, analizzando nel dettaglio la struttura del pannello pieghevole e i materiali utilizzati. L'obiettivo sarebbe stato comprendere come OPPO sia riuscita a ridurre così efficacemente la visibilità della piega centrale.

Le informazioni indicano che Apple avrebbe successivamente realizzato diversi prototipi di display interni, ma nessuno di questi sarebbe riuscito a eguagliare la fluidità e la continuità visiva ottenuta dal dispositivo OPPO. Nonostante ciò, gli ingegneri di Cupertino starebbero continuando a lavorare su soluzioni avanzate basate su Ultra-Thin Flexible Glass (UFG) a spessore variabile, tecnologia che dovrebbe consentire un display interno praticamente privo di pieghe visibili.