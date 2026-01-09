iPhone Fold: Apple avrebbe guardato in casa OPPO e studiato il loro pieghevole per perfezionare il display

Secondo nuove indiscrezioni provenienti dall'Asia, Apple avrebbe acquistato uno smartphone pieghevole di un concorrente cinese per studiarne da vicino la tecnologia del display interno, gettando così basi concrete per lo sviluppo del tanto vociferato iPhone Fold.
La notizia rafforza l'idea che Cupertino stia adottando un approccio estremamente prudente e analitico prima di entrare nel mercato dei dispositivi pieghevoli. Il modello in questione sarebbe l'OPPO Find N5, ex top di gamma dell'azienda cinese, noto non tanto per le specifiche interne quanto per il suo design ultrasottile e per una piega dello schermo interna particolarmente poco visibile.
Apple ha smontato OPPO Find N5 per capire come strutturare il suo iPhone Fold
Secondo un leaker cinese, Apple avrebbe acquistato il Find N5 e lo avrebbe smontato completamente, analizzando nel dettaglio la struttura del pannello pieghevole e i materiali utilizzati. L'obiettivo sarebbe stato comprendere come OPPO sia riuscita a ridurre così efficacemente la visibilità della piega centrale.
Le informazioni indicano che Apple avrebbe successivamente realizzato diversi prototipi di display interni, ma nessuno di questi sarebbe riuscito a eguagliare la fluidità e la continuità visiva ottenuta dal dispositivo OPPO. Nonostante ciò, gli ingegneri di Cupertino starebbero continuando a lavorare su soluzioni avanzate basate su Ultra-Thin Flexible Glass (UFG) a spessore variabile, tecnologia che dovrebbe consentire un display interno praticamente privo di pieghe visibili.
Le difficoltà di Apple nella realizzazione di iPhone Fold
Le difficoltà strutturali legate allo spessore estremamente ridotto dell'iPhone Fold avrebbero anche portato Apple a valutare l'eliminazione del Face ID, sostituendolo con un Touch ID laterale, soluzione più compatibile con un telaio sottile. Tuttavia, è opinione diffusa che Apple non lancerà sul mercato un dispositivo pieghevole finché non sarà in grado di offrire un'esperienza visiva nettamente superiore alla concorrenza.
Ricordiamo che, trattandosi di un leak, questa informazione va presa con la dovuta cautela nonostante lo studio dei prodotti rivali è una pratica comune nell'industria tecnologica. Apple, arrivando più tardi nel segmento dei foldable, avrebbe probabilmente analizzato numerosi modelli prima di identificare nel Find N5 un riferimento particolarmente efficace.