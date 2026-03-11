iPhone 18 Pro potrebbe rinviare il Face ID sotto lo schermo ma potrebbe introdurre il chip A20 Pro a 2 nm e una batteria più grande

Secondo le ultime indiscrezioni, iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max non introdurranno il tanto atteso Face ID sotto lo schermo. La tecnologia era stata indicata da diversi rumor come una possibile novità della generazione 2026, ma durante la fase di test Apple avrebbe deciso di rinviare questa soluzione, probabilmente perché non ancora pronta a garantire gli standard qualitativi richiesti dall'azienda.

In precedenza si era ipotizzato che l'integrazione del Face ID direttamente sotto il display avrebbe permesso di ridurre la Dynamic Island fino al 35%. Tuttavia, secondo le informazioni condivise dal noto leaker Digital Chat Station, Apple avrebbe deciso di sospendere temporaneamente il progetto.