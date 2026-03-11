iPhone 18 Pro potrebbe rinviare il Face ID sotto lo schermo ma potrebbe introdurre il chip A20 Pro a 2 nm e una batteria più grande

Secondo le ultime indiscrezioni, iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max non introdurranno il tanto atteso Face ID sotto lo schermo. La tecnologia era stata indicata da diversi rumor come una possibile novità della generazione 2026, ma durante la fase di test Apple avrebbe deciso di rinviare questa soluzione, probabilmente perché non ancora pronta a garantire gli standard qualitativi richiesti dall'azienda.
In precedenza si era ipotizzato che l'integrazione del Face ID direttamente sotto il display avrebbe permesso di ridurre la Dynamic Island fino al 35%. Tuttavia, secondo le informazioni condivise dal noto leaker Digital Chat Station, Apple avrebbe deciso di sospendere temporaneamente il progetto.
Design e processore di iPhone 18 Pro e Pro Max
Le indiscrezioni suggeriscono anche che il design generale dei nuovi smartphone resterà molto simile a quello di iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max. Lo chassis dovrebbe quindi rimanere sostanzialmente invariato, con lo stesso modulo fotografico posteriore caratterizzato dal cosiddetto "camera plateau", oltre al design con schema cromatico bicolore che ha contraddistinto la generazione precedente. Anche la Dynamic Island dovrebbe restare identica, senza riduzioni evidenti delle dimensioni.
Nonostante l'assenza di un cambiamento estetico significativo, la serie iPhone 18 potrebbe comunque portare importanti miglioramenti hardware. Uno degli aggiornamenti più rilevanti riguarda il nuovo processore A20 Pro, che secondo i rumor dovrebbe essere il primo chipset Apple prodotto utilizzando il processo a 2 nanometri sviluppato da TSMC.
Fotocamera e batteria di iPhone 18 Pro e Pro Max
Anche il comparto fotografico dovrebbe ricevere un aggiornamento importante. Le indiscrezioni parlano infatti di una fotocamera principale con apertura più ampia e di una possibile introduzione della tecnologia di apertura variabile. Questa soluzione consentirebbe di controllare meglio la quantità di luce che entra nel sensore.
Un altro miglioramento significativo riguarda la batteria. In particolare, iPhone 18 Pro Max potrebbe essere leggermente più spesso e pesante rispetto alla generazione precedente per ospitare una batteria più capiente. Le indiscrezioni indicano infatti una capacità superiore ai 5.000 mAh, con valori che potrebbero arrivare fino a circa 5.200 mAh nella versione eSIM.