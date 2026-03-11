0

WhatsApp, abbonamento a pagamento in arrivo anche per Meta AI?

WhatsApp sta sviluppando nuovi piani in abbonamento per Meta AI: le versioni premium potrebbero offrire limiti più alti e funzioni avanzate.

11/03/2026
WhatsApp continua ad ampliare le funzioni legate all'intelligenza artificiale integrate nell'app. Dopo aver iniziato a testare nuove modalità di interazione con Meta AI, la piattaforma di messaggistica sta valutando anche un modello basato su abbonamenti per offrire funzionalità aggiuntive.

Le prime indicazioni arrivano dall'analisi della versione beta di WhatsApp per Android. Il codice dell'aggiornamento più recente suggerisce che l'azienda stia lavorando a diversi livelli di accesso per il chatbot integrato, con possibili piani premium destinati a chi desidera sfruttare maggiormente le capacità dell'assistente.

Cosa prevede l'abbonamento premium per Meta AI

Nei mesi scorsi era già emersa una novità in sviluppo: la possibilità di scegliere come interagire con Meta AI attraverso due modalità differenti. Gli utenti avrebbero potuto selezionare tra una modalità più rapida e una chiamata "thinking", progettata per gestire richieste più complesse che richiedono un'elaborazione più approfondita. Questa funzione è ancora in fase di sviluppo e WhatsApp sta lavorando all'interfaccia che permetterà di passare da una modalità all'altra direttamente all'interno della conversazione con il chatbot.

Meta AI potrebbe avere presto un abbonamento premium (fonte: wabetainfo)

Parallelamente, la versione beta 2.26.10.4 disponibile sul Google Play Store mostra riferimenti a nuovi piani di abbonamento per Meta AI. Attualmente l'assistente è accessibile gratuitamente all'interno dell'app e consente di avviare conversazioni, porre domande e ricevere risposte in tempo reale tramite una semplice chat.

Secondo le informazioni emerse finora, i piani a pagamento potrebbero introdurre limiti più elevati per alcune interazioni con l'intelligenza artificiale o offrire funzionalità aggiuntive. Tra le ipotesi circolate ci sono risposte più veloci, accesso a modelli più avanzati o maggiori possibilità di personalizzazione.

Modelli di abbonamento simili sono già presenti in altri servizi di intelligenza artificiale. Alcuni chatbot a pagamento offrono vantaggi come priorità durante i momenti di maggiore traffico, finestre di contesto più ampie o strumenti avanzati per l'elaborazione delle richieste. Le indicazioni attuali suggeriscono comunque che l'accesso base a Meta AI rimarrà disponibile per tutti gli utenti di WhatsApp, mentre gli eventuali abbonamenti offriranno solo funzionalità aggiuntive o limiti più elevati.

I nuovi piani sono ancora in fase di sviluppo e non esiste una data precisa per la loro uscita. E voi che cosa ne pensate? Usate Meta AI o preferite altri chatbot?

