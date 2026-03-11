WhatsApp, abbonamento a pagamento in arrivo anche per Meta AI?

Cosa prevede l'abbonamento premium per Meta AI

Nei mesi scorsi era già emersa una novità in sviluppo: la possibilità di scegliere come interagire con Meta AI attraverso due modalità differenti. Gli utenti avrebbero potuto selezionare tra una modalità più rapida e una chiamata "thinking", progettata per gestire richieste più complesse che richiedono un'elaborazione più approfondita. Questa funzione è ancora in fase di sviluppo e WhatsApp sta lavorando all'interfaccia che permetterà di passare da una modalità all'altra direttamente all'interno della conversazione con il chatbot.

Meta AI potrebbe avere presto un abbonamento premium (fonte: wabetainfo)

Parallelamente, la versione beta 2.26.10.4 disponibile sul Google Play Store mostra riferimenti a nuovi piani di abbonamento per Meta AI. Attualmente l'assistente è accessibile gratuitamente all'interno dell'app e consente di avviare conversazioni, porre domande e ricevere risposte in tempo reale tramite una semplice chat.

Secondo le informazioni emerse finora, i piani a pagamento potrebbero introdurre limiti più elevati per alcune interazioni con l'intelligenza artificiale o offrire funzionalità aggiuntive. Tra le ipotesi circolate ci sono risposte più veloci, accesso a modelli più avanzati o maggiori possibilità di personalizzazione.

Modelli di abbonamento simili sono già presenti in altri servizi di intelligenza artificiale. Alcuni chatbot a pagamento offrono vantaggi come priorità durante i momenti di maggiore traffico, finestre di contesto più ampie o strumenti avanzati per l'elaborazione delle richieste. Le indicazioni attuali suggeriscono comunque che l'accesso base a Meta AI rimarrà disponibile per tutti gli utenti di WhatsApp, mentre gli eventuali abbonamenti offriranno solo funzionalità aggiuntive o limiti più elevati.

I nuovi piani sono ancora in fase di sviluppo e non esiste una data precisa per la loro uscita. E voi che cosa ne pensate? Usate Meta AI o preferite altri chatbot?