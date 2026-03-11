WhatsApp, abbonamento a pagamento in arrivo anche per Meta AI?

WhatsApp continua ad ampliare le funzioni legate all'intelligenza artificiale integrate nell'app. Dopo aver iniziato a testare nuove modalità di interazione con Meta AI, la piattaforma di messaggistica sta valutando anche un modello basato su abbonamenti per offrire funzionalità aggiuntive.
Le prime indicazioni arrivano dall'analisi della versione beta di WhatsApp per Android. Il codice dell'aggiornamento più recente suggerisce che l'azienda stia lavorando a diversi livelli di accesso per il chatbot integrato, con possibili piani premium destinati a chi desidera sfruttare maggiormente le capacità dell'assistente.