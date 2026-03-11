YouTube su TV introduce ufficialmente 30 secondi di pubblicità forzata

È ufficiale: YouTube sta introducendo sulle Smart TV annunci pubblicitari da 30 secondi che non si possono saltare, rendendo l'esperienza visiva ancora più frustrante per gli utenti.

YouTube continua a introdurre nuovi formati pubblicitari sui vari dispositivi. Dopo una serie di limitazioni agli ad-blocker, l'esperienza televisiva potrebbe rivelarsi molto più frustrante per gli utenti non abbonati al piano Premium. Secondo quanto annunciato ufficialmente, infatti, sono presenti pubblicità obbligatorie da 30 secondi, che quindi non potrete saltare. Insomma, qualunque sia il contenuto, sarete costretti a guardarlo fino all'ultimo secondo.

Un’esperienza ormai compromessa? Ad annunciare questa novità è stata proprio la piattaforma con un post ufficiale. "Stiamo rendendo ancora più facile raggiungere i milioni di spettatori che guardano YouTube dal salotto di casa", si legge. "I non-skip sono ottimizzati per la trasmissione CTV e garantiscono che il tuo messaggio venga trasmesso nella sua interezza". Inoltre: "L'intelligenza artificiale di Google ottimizza dinamicamente i formati pubblicitari da 6 secondi, standard da 15 secondi e non ignorabili da 30 secondi solo per CTV, assicurando che la tua campagna raggiunga il pubblico giusto al momento giusto". YouTube TV Ovviamente, Google parla dei creatori delle campagne pubblicitarie: i vantaggi sono per loro, mentre gli utenti restano costretti a sorbirsi le pubblicità. Sebbene gli annunci siano essenziali per i servizi digitali, l'impossibilità di saltarli e la loro durata prolungata rendono l'esperienza decisamente limitante per gli utenti. Per evitarli, non resterà che abbonarsi ai piani Premium o rivolgersi a soluzioni alternative di terze parti.