Aumenta lo storage della tua Nintendo Switch 2 con questo microSD SanDisk da 512GB in offerta su Amazon

Su Amazon, oggi, in occasione della seconda giornata di Festa delle Offerte di Primavera è disponibile una promozione che fa calare il prezzo della microSD SanDisk da 512GB che viene messa in offerta on uno sconto attivo del 54% , per un costo finale di 65,64€ . Puoi acquistare la schedina direttamente tramite questo link , oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui sotto: Realizzata dal marchio SanDisk, uno dei produttori più noti nel settore delle memorie flash, questa microSDXC offre una capacità di 512 GB, ideale per salvare giochi, aggiornamenti, contenuti scaricabili e screenshot senza preoccuparsi dello spazio disponibile.

Ulteriori dettagli sulla microSD

La scheda si distingue anche per il suo design a tema Pokémon, pensato per i fan della celebre serie, il protagonista è Gengar. Grazie alla grafica dedicata, diventa non solo un accessorio funzionale ma anche un elemento estetico che richiama uno dei franchise più amati del mondo videoludico.

Dal punto di vista tecnico, la memoria microSDXC garantisce prestazioni affidabili e compatibilità completa con Nintendo Switch e Switch 2, consentendo di installare e avviare i giochi digitali in modo rapido e fluido. La scheda è semplice da installare: basta inserirla nello slot dedicato della console per espandere immediatamente lo spazio disponibile.