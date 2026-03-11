Jurassic World Evolution 3 è al minimo storico su Amazon: acquista la versione PS5 in promo per la Festa delle Offerte di Primavera

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo che fa calare al minimo storico il prezzo di Jurassic World Evolution 3 per PS5. L'offerta prevede uno sconto attivo del 19% per un costo totale e finale d'acquisto di 42,17€. Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui sotto: Nel gioco sarà possibile allevare e prendersi cura di intere generazioni di creature preistoriche, scegliendo tra oltre 80 specie, di cui 75 allevabili, seguendo la loro crescita da cuccioli a maestosi adulti. Ogni dinosauro avrà varianti maschili, femminili e giovani, con comportamenti sociali più complessi e realistici.
Ulteriori dettagli sul gioco
Il titolo introduce anche nuovi strumenti creativi che permettono ai giocatori di progettare parchi spettacolari con una libertà mai vista prima nella serie. Grazie alla modifica avanzata del terreno e alla personalizzazione modulare dello scenario, sarà possibile creare recinti naturali, modellare il paesaggio e costruire attrazioni come il tour in mongolfiera o l'incontro ravvicinato con i dinosauri, che permette ai visitatori di osservare e persino toccare alcune creature.
La modalità campagna si sviluppa su una mappa globale, con ambientazioni iconiche come i calanchi del Montana e nuove location come il Giappone. Durante l'avventura, i giocatori incontreranno personaggi del franchise come Ian Malcolm. Qui la nostra recensione.