Jurassic World Evolution 3 ha realizzato ottime vendite, rivela Frontier

Frontier Developments ha rivelato i dati di vendita di Jurassic World Evolution 3, che a quanto pare ha macinato numeri molto importanti dall'uscita alla fine di dicembre.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   27/01/2026
Alcuni dei dinosauri di Jurassic World Evolution 3
Jurassic World Evolution 3
Jurassic World Evolution 3
Frontier Developments ha rivelato che Jurassic World Evolution 3 ha realizzato ottime vendite, totalizzando oltre 900.000 copie vendute al 31 dicembre 2025 e producendo incassi per circa 34 milioni di sterline.

"Jurassic World Evolution 3 ci ha aiutato a far crescere i ricavi del primo semestre del 26% e l'utile operativo rettificato del 76%", si legge nei documenti dello studio, che da tempo si focalizza su di uno specifico genere videoludico.

"I giochi CMS (construction and management simulation, NdR) hanno rappresentato il 90% dei ricavi nel primo semestre e hanno registrato vendite eccellenti a dicembre. (...) È stata aumentata la stima per l'anno fiscale 2026, con ricavi intorno ai 100 milioni di sterline e un utile operativo rettificato di circa 11 milioni di sterline."

La serie di Jurassic World Evolution ha prodotto finora incassi per circa 325 milioni di sterline nel giro di sette anni e mezzo.

Cosa ci attende in futuro?

Frontier ha già annunciato che Planet Zoo avrà un seguito e non poteva essere altrimenti, visto che anche nel rendiconto finanziario il gioco viene indicato come il titolo di maggior successo dello studio.

Non è tutto, però: a quanto pare il team di sviluppo sta lavorando anche a un altro gestionale non ancora annunciato, il cui lancio è previsto nel corso dell'anno fiscale 2028 e i cui lavori procedono bene.

#Dati di Vendita
