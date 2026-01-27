Jurassic World Evolution 3 ha realizzato ottime vendite, rivela Frontier

Frontier Developments ha rivelato che Jurassic World Evolution 3 ha realizzato ottime vendite, totalizzando oltre 900.000 copie vendute al 31 dicembre 2025 e producendo incassi per circa 34 milioni di sterline.

"Jurassic World Evolution 3 ci ha aiutato a far crescere i ricavi del primo semestre del 26% e l'utile operativo rettificato del 76%", si legge nei documenti dello studio, che da tempo si focalizza su di uno specifico genere videoludico.

"I giochi CMS (construction and management simulation, NdR) hanno rappresentato il 90% dei ricavi nel primo semestre e hanno registrato vendite eccellenti a dicembre. (...) È stata aumentata la stima per l'anno fiscale 2026, con ricavi intorno ai 100 milioni di sterline e un utile operativo rettificato di circa 11 milioni di sterline."

La serie di Jurassic World Evolution ha prodotto finora incassi per circa 325 milioni di sterline nel giro di sette anni e mezzo.