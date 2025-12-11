0

Jurassic World Evolution 3: la versione PS5 è in promozione su Amazon al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione su Jurassic World Evolution 3 che ne fa calare il prezzo fino al suo minimo storico sulla piattaforma.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   11/12/2025
Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione molto interessante e allettante: Jurassic World Evolution 3 per PS5 viene messo in offerta con uno sconto attivo del 24% ed un prezzo totale e finale d'acquisto di 45,79€, suo minimo storico. Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui sotto: Jurassic World Evolution 3 porta la gestione dei parchi preistorici a un livello completamente nuovo, immergendo i giocatori in un ecosistema dinamico dove generazioni di dinosauri prendono vita sotto la loro supervisione. Con oltre 80 specie disponibili, di cui 75 completamente nuove, è possibile allevare creature dalle prime fasi di crescita fino all'età adulta.

Ulteriori dettagli sul gioco

La creatività del giocatore è al centro dell'esperienza grazie a strumenti innovativi per modellare il terreno, costruire scenari modulari e progettare attrazioni spettacolari come il Tour in mongolfiera o l'Incontro con i dinosauri, che permette ai visitatori di avvicinarsi alle creature preistoriche come mai prima d'ora. Grazie al Frontier Workshop è possibile condividere parchi, strutture e habitat, arricchendo l'esperienza con contenuti creati dalla community multipiattaforma.

La campagna introduce una narrativa globale, accompagnata da personaggi iconici come il Dott. Ian Malcolm, e propone scenari diversificati con sfide uniche. Gestire il parco richiederà equilibrio, astuzia e un occhio attento al caos sempre in agguato. Per ulteriori approfondimenti dai un'occhiata alla nostra recensione.

