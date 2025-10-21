Jurassic World Evolution 3 è disponibile da oggi e il trailer di lancio ce lo ricorda

Nei giorni scorsi abbiamo visto che il gioco avrà veramente tante specie disponibili al lancio e ne riceverà altre derivanti dai DLC di Jurassic World Evolution 2 anche attraverso update gratuiti.

Come era stato annunciato in precedenza, Jurassic World Evolution 3 può dunque essere giocato a partire da oggi su PC, PS5 e Xbox Series X|S, portando con sé tutte le novità di un capitolo che sembra essere un'evoluzione sostanziale della struttura già ben consolidata.

Jurassic World Evolution 3 è disponibile da oggi su PC e console, come ci ricorda il trailer di lancio pubblicato in queste ore da Frontier Developments e Universal, portando avanti il celebre gestionale a base di parchi sui dinosauri.

Le novità del gestionale giurassico

Il trailer mostra qualcosa delle novità introdotte in questo terzo capitolo, che vanno dalle nuove specie di dinosauri a ulteriori possibilità di costruzione e gestione delle strutture che rendono il tutto ancora più profondo e complesso.

Si tratta sempre di costruire parchi, progettare strutture, studiare nuove creature anche attraverso ibridazioni ardite e poi gestirle all'interno dei vari recinti in maniera che stiano in salute e risultino anche spettacolari, in modo da far funzionare a dovere le attrazioni.

All'interno di Jurassic World Evolution 3 troviamo dunque più di 80 specie preistoriche da allevare e nutrire, con famiglie di dinosauri da portare avanti per intere generazioni e varianti femminili, maschili e giovanili distinte.

I dinosauri sono stati in gran parte rielaborati e ri-progettati sia dal punto di vista estetico che come comportamento e animazioni, risultando più avanzati in termini di modellazione poligonale e anche di comportamento.

Le routine di comportamento sono state rielaborate in modo da dare origine a una superiore interazione con gli scenari e con altre creature che determinano ulteriori situazioni di gioco, portandoci anche a gestire esigenze sociali uniche e osservare comportamenti inediti, con dinosauri semi-acquatici che si avventurano in acque profonde e pterosauri che camminano sulla terraferma.

Nuovi strumenti sono forniti dai sistemi di terraformazione, con ulteriori possibilità di costruzione e modifica degli scenari oltre a nuovi percorsi e attrazioni per i visitatori. Sarà inoltre possibile creare e condividere nuovi contenuti con il Frontier Workshop ufficiale.

Oltre a tutto questo, Jurassic World Evolution 3 offre ovviamente anche una nuova campagna inedita non lineare, che consentirà di esplorare nuove ambientazioni e scoprire ulteriori retroscena nella storia di Jurassic Park e Jurassic World.