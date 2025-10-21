Jurassic World Evolution 3 è disponibile da oggi e il trailer di lancio ce lo ricorda

Jurassic World Evolution 3 è disponibile da oggi su PC e console, come ci ricorda il trailer di lancio pubblicato in queste ore da Frontier Developments e Universal, portando avanti il celebre gestionale a base di parchi sui dinosauri.
Come era stato annunciato in precedenza, Jurassic World Evolution 3 può dunque essere giocato a partire da oggi su PC, PS5 e Xbox Series X|S, portando con sé tutte le novità di un capitolo che sembra essere un'evoluzione sostanziale della struttura già ben consolidata.
Nei giorni scorsi abbiamo visto che il gioco avrà veramente tante specie disponibili al lancio e ne riceverà altre derivanti dai DLC di Jurassic World Evolution 2 anche attraverso update gratuiti.
Le novità del gestionale giurassico
Il trailer mostra qualcosa delle novità introdotte in questo terzo capitolo, che vanno dalle nuove specie di dinosauri a ulteriori possibilità di costruzione e gestione delle strutture che rendono il tutto ancora più profondo e complesso.
Si tratta sempre di costruire parchi, progettare strutture, studiare nuove creature anche attraverso ibridazioni ardite e poi gestirle all'interno dei vari recinti in maniera che stiano in salute e risultino anche spettacolari, in modo da far funzionare a dovere le attrazioni.
All'interno di Jurassic World Evolution 3 troviamo dunque più di 80 specie preistoriche da allevare e nutrire, con famiglie di dinosauri da portare avanti per intere generazioni e varianti femminili, maschili e giovanili distinte.
I dinosauri sono stati in gran parte rielaborati e ri-progettati sia dal punto di vista estetico che come comportamento e animazioni, risultando più avanzati in termini di modellazione poligonale e anche di comportamento.
Le routine di comportamento sono state rielaborate in modo da dare origine a una superiore interazione con gli scenari e con altre creature che determinano ulteriori situazioni di gioco, portandoci anche a gestire esigenze sociali uniche e osservare comportamenti inediti, con dinosauri semi-acquatici che si avventurano in acque profonde e pterosauri che camminano sulla terraferma.
Nuovi strumenti sono forniti dai sistemi di terraformazione, con ulteriori possibilità di costruzione e modifica degli scenari oltre a nuovi percorsi e attrazioni per i visitatori. Sarà inoltre possibile creare e condividere nuovi contenuti con il Frontier Workshop ufficiale.
Oltre a tutto questo, Jurassic World Evolution 3 offre ovviamente anche una nuova campagna inedita non lineare, che consentirà di esplorare nuove ambientazioni e scoprire ulteriori retroscena nella storia di Jurassic Park e Jurassic World.