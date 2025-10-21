Planet of Lana è in arrivo anche su sistemi mobile

L'editore Playdigious ha annunciato l'arrivo di Planet of Lana su sistemi iOS e Android. Si tratta di un'avventura in stile Another World. Sviluppata da Wishfully, sarà disponibile a partire dal 9 dicembre al prezzo di 8,99 euro. Le prenotazioni sono già disponibili con uno sconto del 10% sul prezzo di lancio. Quindi potete averlo per 7,99 euro.
Planet of Lana è stato originariamente lanciato per Xbox Series X e S, Xbox One e PC (tramite Steam e Microsoft Store) il 23 maggio 2023, e successivamente per PlayStation 5, PlayStation 4 e Nintendo Switch il 16 aprile 2024.
Panoramica di gioco
Vivete un viaggio poetico su un pianeta alieno, dove l'equilibrio tra esseri umani, natura e animali è in pericolo, e scoprite i segreti che aiuteranno a ripristinare l'armonia perduta del pianeta.
Giocherete nei panni di Lana e della sua fedele compagna animale Mui, che dopo essere fuggiti all'attacco di alcuni robot, dovranno svelare i misteri che si nascondo dietro il pianeta per ritrovare la sorella di Lana e fermare l'invasione.
Il gioco è caratterizzato da paesaggi mozzafiato e puzzle da risolvere usando tutti i mezzi a disposizione di Lana, compresa la sua furtività. Si tratta di un'avventura affascinante e tutta da vivere, che dovrebbe rendere davvero bene anche su sistemi mobile.