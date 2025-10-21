Planet of Lana è in arrivo anche su sistemi mobile

L'editore Playdigious ha annunciato l'arrivo di Planet of Lana su sistemi iOS e Android. Si tratta di un'avventura in stile Another World. Sviluppata da Wishfully, sarà disponibile a partire dal 9 dicembre al prezzo di 8,99 euro. Le prenotazioni sono già disponibili con uno sconto del 10% sul prezzo di lancio. Quindi potete averlo per 7,99 euro.

Planet of Lana è stato originariamente lanciato per Xbox Series X e S, Xbox One e PC (tramite Steam e Microsoft Store) il 23 maggio 2023, e successivamente per PlayStation 5, PlayStation 4 e Nintendo Switch il 16 aprile 2024.