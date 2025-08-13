Planet of Lana ha raggiunto un milione di giocatori

L'editore Thunderful Games ha annunciato che l'avventura narrativa Planet of Lana ha raggiunto il traguardo del milione di giocatori . "Siamo entusiasti che il viaggio di Lana e Mui abbia raggiunto così tante persone in tutto il mondo e non vediamo l'ora di condividere altre notizie su dove il nuovo capitolo porterà la storia. Grazie per aver giocato!"

Le dimensioni del successo

Non si parla di dati di vendita effettivi, perché Planet of Lana è presente anche in servizi in abbonamento come il Game Pass.

"Fin dall'inizio, Planet of Lana è stato un vero e proprio progetto di passione per tutti noi di Wishfully." Hanno scritto gli sviluppatori celebrando il loro successo. Spiegando poi che vedere che il gioco ha creato un legame così profondo con così tanti giocatori significa tutto per loro. "Il vostro affetto e il vostro supporto ci hanno permesso di continuare questo viaggio, che ora ci porta verso il prossimo capitolo: Planet of Lana II: Children of the Leaf, in arrivo l'anno prossimo!"

Planet of Lana racconta di un pianeta che un tempo era un luogo di imperturbabile equilibrio tra essere umano, natura e animali. Ora si è trasformato in qualcosa di completamente diverso, con la disarmonia che ha regnato sovrana per centinaia di anni si è infine concretizzata sotto forma di un esercito senza volto. Riusciranno due improbabili eroi a riportare l'equilibrio?