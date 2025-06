Planet of Lana 2 Children of the Leaf arriva su PC e console, anche su Game Pass sin dal lancio

Il "Non-E3" è quasi finito ma c'è ancora spazio per l'Xbox Games Showcase 2025 e durante l'evento abbiamo avuto modo di vedere in azione Planet of Lana 2 Children of the Leaf.

Sarà su Xbox Game Pass al lancio e sarà pubblicato su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series X | S. L'uscita è prevista per il 2026.