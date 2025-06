Fallout 76 si espande con "Fissione per la pesca", un particolare aggiornamento "rilassante"

Bethesda Game Studios ha presentato il trailer di lancio del nuovo aggiornamento di Fallout 76 nel corso dell'Xbox Games Show 2025: intitolato "Fissione per la pesca", l'update introduce proprio il "rilassante" passatempo in questione, solo che è in versione post-atomica.

Con l'arrivo di Fissione per la Pesca possiamo dunque dedicarci a uno degli hobby più diffusi nel mondo direttamente all'interno della Zona Contaminata, prendendo dunque parte a un attesissimo e rilassante passatempo estivo.

Pubblicato già il 3 giugno, l'aggiornamento è disponibile gratuitamente su tutte le piattaforme e per tutti i giocatori di Fallout 76, presentato in maniera ufficiale con questo nuovo trailer pubblicato in occasione dell'evento Microsoft.