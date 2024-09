Fallout 76 ha un folle bundle da 2.000 euro ma con il Game Pass si risparmia

Ormai le microtransazioni ci hanno abituato ai prezzi più disparati , anche spropositati, con alcuni giocatori che spendono decine di euro per skin e affini, oppure migliaia per delle astronavi (Star Citizen, stiamo parlando di te). Bethesda si è voluta unire al trend che va a caccia dei giocatori più spendaccioni, lanciando un bundle di Fallout 76 prezzato 2.000 euro . 1.999,99 per la precisione. No, non comprende la muta post abbronzatura di Todd Howard, per chi se lo stesse chiedendo.

Il bundle

Battute a parte, si chiama General's Persona Bundle e può essere acquistato dal Microsoft Store. Gli abbonati a Xbox Game Pass saranno felici di sapere che per loro il prezzo è inferiore: 1.799 euro, ossia viene scontato di 200 euro.

Il bundle con nome e prezzo

Ma cosa frutta questo pacco? Facciamocelo spiegare dal Microsoft Store: "Acquista 1.000 atomi (+500 bonus!), la valuta di gioco utilizzabile nel negozio atomico per comprare vernici per armatura atomica, set di oggetti per il C.A.M.P. e altro ancora! Riceverai anche degli oggetti bonus: l'uniforme da generale rivoluzionario, 3 kit di riparazione e 3 kit di riciclaggio. Disponibile per l'acquisto una sola volta per un periodo limitato."

Insomma, ci troviamo di fronte al classico affare cui non si può dire di no. Va detto che, come accennato, Bethesda non è il primo studio a provare qualcosa di simile, considerando anche il valore assunto dalla vendita di skin e affini sul mercato videoludico. Giusto pochi giorni fa è emerso che Diablo 4 ha prodotto decine di milioni di dollari di ricavi grazie alle microtransazioni. Certo, fa strano vedere iniziative simili per un titolo di una certa età come Fallout 76, ma ormai è difficile rimanere stupiti.